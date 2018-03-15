《天堂M》救援成功 橘子靠12月擺脫虧損 去年每股賺0.17元

遊戲營運商橘子集團 (6180-TW) 今 (15) 日公布去年財報，擺脫 2016 年營運虧損，全年稅後純益 2668 萬元，全年每股稅後純益與第 4 季單季稅後純益同為 0.17 元，值得一提的是，橘子前 3 季剛好達損平，10 月與 11 月則是每股虧損 0.88 元，橘子光靠 12 月單月，就以手遊鉅作《天堂 M》扭轉頹勢，成功轉虧為盈，等於 12 月單月每股純益就達 1.05 元。

橘子去年全年合併營收 84.75 億元，年增 0.8%，毛利率 18.46%，年增 21.5 個百分點；稅後純益 2668 萬元，較 2016 年轉盈，每股稅後純益 0.17 元。

橘子去年第 4 季合併營收 32.07 億元，創單季營收新高，季增 74.66%，年增 61.26%，毛利率 20.3%，季增 4.16 個百分點，年增 4.86 個百分點；稅後純益 2664.4 萬元，較上季與去年同期轉盈，單季每股稅後純益 0.17 元。

橘子人氣手遊《天堂 M》於 12 月中旬推出，橘子集團執行長劉柏園看好該款遊戲可帶來強勁的營運動能，下達「預算沒有上限」的命令，因此去年底該款遊戲各類廣告可說是鋪天蓋地而來，除電視廣告熱播外，橘子也砸大錢在各個能見度高的平台上大打廣告，跨年時的 101 煙火秀也能看到《天堂 M》的身影，行銷費用相當驚人。

橘子前 3 季剛好達損平，10 月與 11 月則是每股虧損 0.88 元，原先外界預期，在行銷費用大增的情況下，12 月即使營收表現亮眼，獲利空間也有限，然而，橘子光靠 12 月單月，就成功以手遊鉅作《天堂 M》扳回一城，轉虧為盈，等於 12 月單月每股純益就達 1.05 元。

橘子董事會也通過擬提撥資本公積，配發每股現金股利 0.5 元，以今日收盤價 74.6 元計算，現金殖利率 0.67%。