攻銀髮照護商機 遠傳結盟高醫等推新服務

根據統計，台灣銀髮族人數已超過總人口數 13%，預計 2018 年將超過 14%，正式邁向高齡社會，長照相關產業商機龐大，遠傳 (4904-TW) 今 (15) 日宣布結盟高雄醫學中心、中嘉、克魯斯健康，共同簽署合作備忘錄，將打造全方位智慧照護機制 - bb 健康 +，初期將聚焦銀髮族群居家健康照護；遠傳在醫療領域的布局上還有 Health 健康 + 服務，今年會員數上看 17 萬人。

遠傳在醫療領域的布局上分成兩塊，遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，隨著台灣人口結構快速老化，近 2 年政府積極發展長照相關產業，自推出 Health 健康 + 服務後持續與多家醫療院所合作，共同投入三高等慢性病的預防，這次結盟高醫、中嘉集團與克魯斯推出 bb 健康 +，則是將觸角延伸到每個家庭，擴大健康照護到銀髮族。

遠傳表示，與亞東醫院在 2014 年攜手推出「Health 健康 +」服務，關注三高等慢性病預防，去年底已在全台設置超過 400 個健康量測站，使用會員數突破 13 萬名，今年預計可完成全台 14 個縣市、超過 700 個健康小站設置，會員數上看 17 萬人。

遠傳強調，隨著物聯網生態圈啟動及 NB-IoT 服務正式商轉，未來將結合更多生態圈合作夥伴的資源，為即將進入高齡化社會的台灣及鄰近國家，提供更多創新的智慧醫療、健康與長照解決方案。

電信業積極跨足醫療領域，台灣大 (3045-TW) 今年也攜手國際厚生數位科技共同推出「myHealth 健康雲」平台服務，積極搶進健康管理照護市場，率先針對心臟病患者推出健康管理服務；台灣大指出，正朝向解決方案、平台提供者方向轉型，去年在資安、零售整合方案、醫療雲、智慧醫院及車載各領域都有斬獲，預估今年系統整合營收可望倍增。

中華電 (2412-TW) 同樣積極搶進智慧醫療領域，除配合「健保雲端調閱」政策完成寬頻網路升級，未來將持續升級基礎數位建設，加速台灣醫療雲的成形，健全照護網路。