中華電攻物聯網 謝繼茂：今年底物聯網裝置倍增

中華電 (2412-TW) 今年六大策略中，含括 AI、大數據、IoT 的數位平台占據相當重要的地位，總經理謝繼茂今 (15) 日指出，去年底推出 IoT 大平台，已有 500 家創客及企業使用，至今已累計全台超過 20 萬個物聯網裝置連網，預估今年底將增達 40 萬個；他強調，中華電是全台第一家將物聯網裝置全面整合的電信業者，未來除導入跨領域產學合作及應用外，更將發展到智慧農業、智慧工業、智慧交通各領域，打造智慧城市。

亞洲規模最大的物聯網應用展覽活動，2018 智慧城市展將自 3 月 27 日展開，中華電指出，今年將以「引領智慧城市，綻放永續未來」為核心概念，規劃「IoT 大平台」、「交通」、「居家」、「生活」、「環境」、「雲端」六大應用展區，以智慧系統整合永續概念，打造國內綠色智慧城市。

中華電表示，響應大會主題「以物聯網建設智慧城市」，將展區打造成一座迷你城市，搭配 IoT 大平台多樣監控設備，測量空氣品質、水質等現場數值；另外，展區還將推出「人臉辨識」、「智慧生活」等互動式裝置，整合 AI、行動支付、物聯網、VR 等技術。

遠傳 (4904-TW) 今年也將參展，將以「智慧物聯 無限遠傳」為主軸，聚焦「物聯網、AI、數位轉型 / 新零售」三大重點趨勢，展出「智慧城市 物聯生活」、「智慧城市 AI+」、與「智慧商店」三大主題情境區，結合創新的 AR 展示，完整呈現接軌國際、實現在地化與產業化商機的整合能力。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，深耕物聯網與智慧城市領域多年，積極布局 5G 與 NB-IoT 新技術發展，去年底啟動國內第一個物聯網生態圈，成為全台第一家 NB-IoT 服務正式商轉的電信業者，今年初獲選為微軟在台 AI 研發中心首位電信業合作夥伴，未來將持續攜手國際大廠與各產業夥伴，為企業與公部門提供創新的服務模式與成長動能。

大同 (2371-TW) 近幾年來持續布局智慧商機，今年也參展智慧城市展，從與民生息息相關的電力、飲食、住宅、交通等智慧城市關鍵四元素出發，規劃展出「智慧微電網」、「智慧農業」、「智慧建築」、「智慧交通」四大主題。