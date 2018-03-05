三星新旗艦S9系列搶先登台 中華電門市半小時額滿、預購量業界第一

三星新旗艦 GalaxyS9 及 S9 + 搶先在台上市，揭開上半年旗艦機戰火，電信三強也期望靠著旗艦機來拉高資費，祭出預購優惠，今 (5) 日果然衝出人氣，中華電 (2412-TW) 率先宣布門市預購半小時內額滿，預購量業界第一；遠傳 (4904-TW) 及台灣大 (3045-TW) 也表示預購相當熱烈。



中華電指出，根據今日門市預購來看，在喜好顏色上以珊瑚藍最受歡迎，占比達 6 成；獨家 S9+ 256G 版及 S9+ 128G 版珊瑚藍，受到最多青睞，除顯示星粉偏愛大尺寸、大容量，今年珊瑚藍也是最火的配色。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，S9、S9 + 門市限量預購活動半小時內就額滿，看好後續領機熱潮及正式開賣，將可再創另一波銷售佳績。

遠傳指出，在全台遠傳門市與網路門市開始限量預購，開放後反應熱烈，最受消費者喜愛的型號為 S9+ 128G，占比達 6 成，尤以 S9+ 128G 丁香紫最受歡迎；台灣大今日中午 12 時開放預購後，立即搶購一空，以 S9+ 128G 珊瑚藍最受歡迎。

三星 S9/ S9 + 預購反應熱烈，預計 3 月 16 日開賣，預購的消費者可望自 3 月 14 日開始領貨，較首波開賣日提早 2 天拿到新機。

三星今日宣布在 2018 MWC 行動通訊大會中獲得 30 多項大獎，其中 Galaxy S9 + 則拿下年度全球行動大獎 (GLOMO Awards) 中的「最佳新聯網裝置」(Best New Connected Device)，主要是透過精緻的設計、先進的相機功能及卓越的性能中選。