鉅祥去年EPS 2.1元 每股擬配1.4元現金股利

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 今 (15) 日召開董事會通過去年財報稅後純益 3.82 億元，每股純益為 2.1 元，董事會決議每股擬配現金股利 1.4 元，包括盈餘配發 1.1 元及資本公積配發現金 0.3 元。

鉅祥將於 6 月 12 日召開股東會，討論盈餘分配案。

鉅祥去年財報營收 51.43 億元，毛利率 29.19%，年減 0.74 個百分點，稅後純益 3.82 億元，年減 19.57%，每股純益為 2.1 元。

鉅祥去年第 4 季營收為 13.29 億元，毛利率為 29.32%，季增 0.17 個百分點，年減 1.17 個百分點，單季稅後純益為 1.03 億元，季減 31.31%，年增 10.59%。單季每股純益為 0.58 元。

鉅祥積極在調整產品結構，在 2017 年已有明顯的成效，其中在汽車應用的營收比重提高到 15% ，年增 1 個百分點，對於投入非 3C 電子應用布局的鉅祥產生極大的激勵效果，且有助穩定獲利。

由於 3C 電子產品不斷進行功能的整合，也對鉅祥的沖壓件訂單逐步減少威脅，該公司近年投入非 3C 電子應用布局，包括機電、車用、醫療、治工具等應用，成效也逐步顯現。

鉅祥統計，該公司 2017 年在汽車、網通及資訊電子產品所占營收比重都上升，其中汽車應用端產品占營收的比重提高到 15%，較 2016 年的比重提升 1 個百分點，而低毛利的消費電子產品應用營收占比則由 37% 下降到 33%。由於汽車應用產品的毛利率較高，且訂單穩定，對於鉅祥的獲利能力幫助較大。

鉅祥並已打入日系車廠的電動機車供應鏈，產品包含電池充電接頭等 16 項零組件，將用於電動郵務車上，目前仍處於認證階段。如能進一步獲認證出貨，將有助將車用產品比重拉高到 20% 的目標。