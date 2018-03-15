正德去年每股虧損2.76元 為改善財務結構擬減資3.93億元

正德 (2641) 今(15)日召開董事會通過為改善公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補虧損，預計減資 3.93 億元，減資比例為 21.246622%，減資後資本額為 14.57 億元，預計提報 5 月 30 日股東會通過後實施，預期可在第三季到第四季間完成減資作業。正德指出，對於今年業績看好，減資後今年如賺錢，明年有機會考慮發現金股息。正德去年合併營收 7.4 億元，營業毛利 0.96 億元，毛利率 12.98%，營業淨利 0.37 億元，營益率 4.98%，合併稅前虧損 4.91 億元，合併淨損 4.92 億元，每股虧損 2.76 元。



正德表示，2017 年度因出售 3 艘老舊船舶及認列 2 艘船舶資產減損，導致虧損達 4.92 億元，累計待彌補虧損為 3.93 億元，此次減資主要是以彌補營運累計虧損及有效提高每股淨值為目的。



正德指出，2017 年雖因出售 3 艘老舊船舶及認列 2 艘船舶資產減損導致虧損，但簽約購入 1 艘 1.3 萬噸及 3 艘 4-5 萬噸船舶，其中已有 1 艘於 2017 年 11 月交船，1 艘在 2018 年 1 月交船，剩餘 2 艘預計將在 2018 年 3 月底到 5 月間交船，借此調整增加船隊總載重噸數，正德預期執行財務結構改善計畫及調整增加船隊噸位數後，對營運將更能配合市場發展趨勢與需求，對股東權益及正德未來長期發展具有正面助益。



今年 1 月因塞港使供給下降，加上淡季來臨，BDI 指數均值降至 1,242 點。農曆年前 BDI 指數一度跌破 1,100 點，但春節後工廠開工，需求回籠，BDI 指數自 2 月 19 日連漲七個交易日，從 1,087 點漲到 1,191 點，朝收復 1,200 點邁進，期貨市場表現更是驚人，運價呈現季季高升現象，加上台灣散裝航商近年積極針對財務結構、成本優化，可望受惠本波景氣復甦而帶動營收獲利同步升溫。



正德指出，波羅的海國際海運理事會 (BIMCO) 在其 2018 年的展望中，預測散裝船運力增幅約 1%，是自 1999 年以來的最低增長幅度，控制運力增長水平和加速拆除過剩運力將是 2018 年市場復蘇的關鍵因素，而同期間估計同時市場貨量會增加 3% 到 5%，全年散裝船運市場需求將超過供給，市場走勢保持樂觀預期。



2018 年新船下水速度放緩，目前市場預估 2017-2018 年需求增長率為 3.8% 和 2.7%，供給增長率為 3.1% 和 0.8%，2018 年反而成為供給增幅相對較小的一年，有鑑於 2018 年供需結構相對改善，預期 BDI 指數高點可望挑戰 2,000 點，運價有機會進一步抬升。



此外，分析師也看好 2018 年散裝供需關係將持續往健康方向發展，運價有機會超越 2017 年高點，加上 2018 至 2019 年間全球的新增運力供給有限，隨著國際環保法規即將上路，預料將加速淘汰舊型船舶，國際運價不易再出現大幅下跌情況，有助維持散裝航運業者獲利表現，樂觀看待後市。



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