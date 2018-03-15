和碩去年獲利大減逾兩成 EPS5.66元 今年消費性電子業務成長樂觀

和碩 (4938) 公告財報，上季營收攀高，但因台幣升值、大陸缺工與擴增產能費用一次性提列影響，獲利持平第三季，EPS1.42 元，全年 EPS5.66 元。該公司週四 (15 日) 召開線上法說會，執行長廖賜政指出，今年資本支出 3.5-4 億美元，其中，逾 1 億美元用在台灣廠辦大樓，其餘一半在設備支出，一半在中國大陸廠房的擴建；而三大產品線中，消費性電子成長樂觀，PC 將較去年下滑，通訊則因應客戶需求調整。



和碩上季營收 3,775.61 億元，季增 12.1%，年增 4.7%，毛利率 3.2%，低於前季的 3.4% 以及同期的 4.8%，營益率 1.2%，低於前季的 1.3% 與同期的 2.5%，營業利益 46.48 億元，季增 5.9%，年減 48.5%，稅後純益 37.25 億元，季增 2.4%，年減 36.5%，EPS1.42 元。



累計全年營收 1.19 兆元，年增 3.1%，毛利率 3.9%，年減 1.5 個百分點，營益率 1.6%，年減 1.2 個百分點，營業利益 189.99 億元，年減 41.4%，稅後純益為 146.83 億元，年減 24.1%，EPS5.66 元。該公司週四 (15 日) 股價收在 76 元，下跌 0.65% 或 0.5 元，外資小賣。



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