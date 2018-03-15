台達電IoT概念照明方案將於法蘭克福國際照明暨建築大展首度亮相

台達電 (2308) 將於 3 月 18 到 23 日於法蘭克福國際照明暨建築大展中，首度展示智能樓宇整合方案及以 IoT 概念架構的照明方案。除展現辦公室照明、商業照明、工業照明、道路照明等不同場域的多元應用外，更整合照明產品、安防監控設備、樓宇控制系統等相關產品，實現智能樓宇中不同領域搭配重組的彈性與可能性。台達電樓宇自動化事業群總經理羅永堅表示，這是台達電在照明、安防及樓宇控制系統整合實力的展現，期待能為客戶提供超乎期待的智能樓宇整合方案及服務。尤其在燈具設備的設計上有不少突破，結合 IoT 通訊概念的燈控系統及創新的商用燈具也將藉由兩年一度的法蘭克福國際照明暨建築大展發表。



台達電將於現場推出領先業界的無線通訊燈控系統，此系統配備藍牙 5 Mesh 通訊 (多對多網狀網絡技術)，搭配符合 DALI 標準的專用驅動模組，讓使用者不需換裝燈具，即可將傳統的照明情境轉換成可由手機 APP 或音控系統控制的 IoT 概念燈控情境，此創新解決方案，將可解決傳統燈控過於複雜且整合更新成本偏高的問題。



此外，台達電針對戶外大型看板及室內商用照明市場，推出採用非對稱光學技術的超廣角泛光燈–Astra。Astra 以其短距超廣角的發光特性，發光範圍可達一般傳統燈具的三倍寬，且發光更為均勻。



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