〈台達電法說〉汽車佈局開始收割 今年營收成長50%為主力動能

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊表示，車廠生意跟 PC 很不一樣，一個產品要賣好幾年，現在看到每個案子都是幾千萬以上，汽車營收會逐漸堆疊上去，去年大概 10 多億元，今年可望較去年成長 50%。

台達電今 (9) 日舉行法說會，海英俊表示，今年趨勢很清楚，所以公司去年做了改組，自動化跟基礎設施是主要成長重心，電源則是持平到微幅成長。

海英俊表示，台達電在電動不做整車，主要會做兩塊，一個是車上電源控制及轉換，例如充電裝置跟 DC to DC，另外則是馬達，最近有一些成績，包括歐洲車廠開始使用台達電的馬達。

另外在車外部分，則是充電樁，海英俊表示，不過這個是電網連在一起，不要造成電網的負擔，而且還要跟電網協調，例如何時適合充電，比較便宜，這個會跟基礎建設有相關。

至於在車廠合作部分，海英俊表示，台達電跟美國、中國、歐洲車廠都有聯繫，日本較少，另外中國蔚來也有接觸，畢竟車廠生意跟 PC 很不一樣，一個產品要賣好幾年。

自動化部分，海英俊表示，分為工業跟樓宇，晶睿 (3454-TW) 是在樓宇，不過市場比較大的還是在工業，工業自動化趨勢還有好幾年，要擴大產品線也要升級，進到解決方案的程度，預估自動化營收維持去年的成長幅度是沒有問題的。

至於電源，海英俊表示，主要還是在傳統 PC 跟伺服器，去年上半年競爭對手低價接單，降價幅度非常大，大到無法想像，但是這種賠錢單也是做不久，現在更明顯，尤其是缺料的時候，所以訂單有回來，另外公司也盡量找一些新東西做，例如醫療，已經做入幾家大廠，同時在無人商店也有著墨。