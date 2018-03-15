緯創遭傳管理誠信瑕疵 公司緊急會議決低調處理 外資續買力挺

緯創 (3231) 遭外界指控因生產 iPhone 的管理誠信問題，遭蘋果要求停工兩週，導致週四 (15 日) 股價跳空重挫。據悉，緯創在上午內部緊急會議、並取得客戶的認同之後，僅以上傳重訊的方式低調否認停工兩周傳言，稱目前營運一切正常。此項傳言在本週緯創一連串利多，包括外資調升評等以及法說會釋出樂觀展望，被媒體以「緯創轉骨」為標題大肆報導，令股價連日大漲、短線漲幅近 15% 之後傳出，格外敏感，也重創緯創聲譽。不過，緯創對此並未打算太過追究，也不打算訴諸法律以維護其股東權益，僅以重訊的方式澄清，據緯創指出是考慮牽涉到客戶機密的複雜性才低調處理。



緯創表示，在上午的緊急會議中，一方面是在內部確認媒體所報導的情況是否屬實，另一方面則是要定調處理的方式。由於事涉客戶機密，敏感度高，因此最後決定採取外界最關切的「停工」與否的問題作為基礎來澄清。該公司重訊強調，並無外傳停工兩周的狀況，目前營運一切正常。而這樣的處理方式，則是取得「客戶」的認同，嚴控損害範圍。



事實上，緯創透露，在週四特定媒體披露此事之前，市場上已有耳語傳出，也有其他媒體接獲此一傳言，不過只有一家媒體做出處理，該公司在週三 (14 日) 與週四均對此做出回應。



緯創股價週四以 25.4 元、跳空 5.7% 開出低盤，隨著緯創近 10 點發出重訊澄清之後，買盤湧入，股價一路震盪走高，最高來到 26.7 元，跌幅縮減到 0.9% 或 0.25 元，終場則收在 26.5 元，下跌 0.45 元或 1.67%，線型上拉出一根紅 K 棒，外資力挺，持續大買 5,477 張。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』