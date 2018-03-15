缺貨、漲價效應環繞 被動元件類股3月業績看旺

被動元件近期以來「缺貨」、「漲價」效應環繞，相關族群業績、股價屢創新高。法人直指，相關上市櫃公司 2 月營收雖受農曆年假工作天數減少影響，但預期 3 月份會再有一波高業績上衝。其中，國巨 (2327)、奇力新(2456)、華新科(2492) 及禾伸堂 (3026) 表現相對穩健並看好。以被動元件龍頭國巨來看，今年前兩月營收 67.54 億元，年增 51.9%，整體第一季營收估達 101.94 億元。由於汽車電子等中高容的需求強旺，但晶片電阻仍受上游基板供給不足，價格又同時提高，報價明顯調漲。法人預估 3 月業績將再攀新高。



奇力新受 2 月工作天數少，營收下滑，較去年同期減少 9.22%。但累計前二個月合併營收 19.22 億元，較去年同期成長 6.92%。法人預期，大、小尺寸 Molding 類產品及小尺寸 RF 電感依然暢旺，3 月營收可望較 2 月大幅拉升。



華新科、禾伸堂股價站穩百元關卡。綜觀華新科去年第四季稅後純益 9.05 億元，創下轉虧為盈以來新高紀錄，年增 57.4%、季成長 4.7%，全年獲利 26.09 億元，年增 21.2%，以減資後股本計算，EPS 升至 5.37 元。法人預期，晶片電阻需求強，加上市場需求旺盛，MLCC 景氣居高不下，評估華新科第一季業績將更勝去年第四季。



禾伸堂累計今年前兩月營收 19.53 億元，較去年同期增加 5.05%。公司持續調整產品組合，提升毛利較高被動元件占比，法人評估，車用、工控及網通客戶等需求不斷增加下，公司營收與毛利將有望再度成長。



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