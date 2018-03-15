滬指弱勢震蕩創業板指午後逆轉 國企改革概念股爆發

周四滬深兩市集體小幅低開，滬指全天維持弱勢震蕩，盤中未出現大級别的反彈。午後，創業板下探至年線時獲得支撐，開始反彈拉升，最終成功翻紅收盤。滬指收報3291.11點，跌0.01%，成交額1795億。深成指收報11163.65點，漲0.22%，成交額2557億。創業板收報1848.71點，漲0.40%，成交額806億。

盤面上，白酒板塊表現強勢，山西汾酒(600809-CN)漲近5%。電力板塊升溫，華電能源(600726-CN)漲停，甘肅電投(000791-CN)等股紛紛上漲。國企改革概念股盤中爆發，國投中魯(600962-CN)、中成股份(000151-CN)等7股漲停。此外，保險、銀行、奢侈品等板塊漲幅靠前。次新股今日遭遇重挫，板塊跌幅達3.88%，中科信息(300678-CN)等多股跌停，隻有少數個股上漲。鋼鐵、化工等股出現回調，個股漲少跌多。

整體看，兩市板塊輪動進一步加速，資金做多動力不足，賺錢效應較之前明顯減弱。從市場表現看，今日兩市延續弱勢整理格局，題材熱點較為匮乏，成交清淡，資金情緒謹慎。隔夜歐美股市集體下跌，對A股有一定負面影響。

總體看，當前大盤主要面臨技術性回調，但國内經濟基本面向好，新經濟已明确成為未來發展的大方向，結構性行情有望繼續演繹。聯訊證券認為，後市，調整較多的優質白馬藍籌股或有望慢慢企穩，但優質成長股仍是今年最大風口。成長板塊内部將呈現分化的過程，市場資金在向龍頭股傾斜的同時，將加速高估值、無業績的個股的邊緣化。操作策略方面，可适當逢低布局優質成長股，回避純炒作無業績的題材股。主題上建議關注政策扶持力度較強、産業發展趨勢确定性高的方向，包括新能源汽車、生物科技、雲計算、人工智能、高端制造等。

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