【永豐期貨】台指選擇權盤後－美中貿易戰延燒 台股震盪收黑守5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 11 點至 11041 點。價差方面，台指期轉為正價差 22.55 點，電子期轉為正價差 0.75 點，金融期轉為正價差 3.33 點。現貨部分，三大法人賣超 22.24 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 400 口至 15357 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 517 口至 48460 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 871 口至 21503 口。

週三美股持續拉回修正，雖道瓊指數下跌 1%，但科技類股相對抗跌，影響週四亞洲股市普遍開低，台股今日則以平盤開出，盤面上權值股台積電、大立光全日多在平盤之下游走，所幸下檔低接買盤不弱，並未使指數進一步擴大跌幅，指數 10 點過後在平盤附近震盪，今日八大類股漲跌互見，其中以水泥窯類股漲幅 0.37% 表現較佳，金融類股跌幅 0.49% 表現較差。終場加權指數下跌 20.35 點或 0.184%，收在 11018.45 點，成交量能 1112.48 億，較前一日縮減 88.33 億。消息方面美國川普發動貿易戰隱憂持續延燒，衝擊國際股市持續動盪，技術面觀察，今日大盤以短黑 K 棒力守在 5 日線之上，盤勢反彈過後拉回歇息，但盤勢仍未見明顯轉弱，預期指數在價量配合下整理完後仍有向上續攻機會。短線股市波動加劇需留意交易風險，並嚴設停損停利點。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.65 降至 1.61，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.46% 降至 13.4%，賣權平均隱含波動率由 18.78% 降至 17.5%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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