【華冠投顧】丞唐講股：中美貿易疑雲 台股震盪拉回 -何丞唐 分析師

大盤持續維持震盪，隨著美股四大指數漲跌互見，周三僅費城半導體指數收紅，影響台股今日多在平盤附近做狹幅震盪，早盤以小紅的上漲 0.8 點開出後，最高來到上漲 13 點的 11052 點，三王包括 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光皆欲振乏力，終場見金融及權值股賣單出籠，以下跌 20 點作收，收在 11018 點，成交量能為 1111 億元。

盤面上，權值股包括 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2448 晶電、3231 緯創、2337 旺宏、2311 日月光、2002 中鋼，金控股包括 2891 中信金、5820 日盛金、2892 第一金、2884 玉山金、2881 富邦金、2882 國泰金等皆以黑作收；而 6116 彩晶、2353 宏碁、2409 友達、2344 華邦電、2883 開發金、2408 南亞科等則相對有表現。

美國總統川普因宣布其將設法透過關稅，削減對中國的貿易赤字 1000 億美元，市場對中美貿易戰產生聯想，且白宮在重大人事異動後，包括美國務卿及國家經濟會議主席 (NFC) 之變動，也為市場投資人觀望新上任者對於該關稅政策的支持與否。台股進入整理期間，後續留意美貿易政策以及美股走勢。此外，外資前波回頭之後，近兩日賣超，但在上市櫃公司進入董事會高峰期並且陸續通過股利政策，台股高殖利率可望吸引資金停泊，大盤仍不偏空看待。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐 分析師 整理提供，

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