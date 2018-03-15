全球貿易大洗牌，台灣機會在哪？

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

還記得二○一七年川普上任後做的第一項簽署決策是什麼嗎？就是宣布退出 TPP，讓一開始以美國為首的「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」(TPP) 剩下十一國。幾十年來美國一直是全球自由貿易主要支持者，當川普一說要退出，一般認知是 TPP 會因此崩潰不用玩了，沒想到在日本和剩下的成員國持續推動下，最終達成協議，並改名為現今的 CPTPP。

這個簽署明擺著打臉川普，反擊川普的「美國優先」建立關稅壁壘。只是在一月二十六日世界經濟論壇中，川普反而表示美國將重新考慮加入 TPP，一般評估美國退出後，中國已接管了其在亞洲的影響力，如今想馬上重返應該不容易。顯然川普意識到美國要取得外交與經濟的成果，勢必得在外貿上讓步，或許他已知道「美國優先」保護政策，將讓美國在全球貿易關係上被孤立。

對台灣來說，不管美國是否重返 TPP，台灣都應該主動爭取加入區域性經貿組織，想辦法跟國際市場接軌。擺在眼前的事實是，台灣現在跟中國關係尷尬，若美國重返亞洲，有助平衡國際關係，且對於台灣發展新南向，或許能減少一些來自中國方面的阻礙。

好消息是儘管沒有美國，仍繼續向自由貿易推進的 CPTPP 也歡迎其他國家，金融時報就曾點名台灣、泰國、南韓、菲律賓、斯里蘭卡甚至英國都可能是新加入的成員。只是台灣與中國的關係，讓台灣因「國際地位複雜」，和其他國家進行雙邊協商都遇到障礙。儘管如此，我們仍是有機會的，因為台灣之前已和 TPP 兩會員國新加坡和紐西蘭簽有貿易協定，符合加入協定必備標準。

值得關切的是，日前美國參議院通過了推動美台高官互訪等的《台灣旅行法》，在川普簽署後即可生效。這是自一九七九年美國與台灣斷交後，沿襲「一中」原則，一直控制與台灣人員交流的一大突破。

川普簽署的可能性為何？從幾點來看，川普支持日本首相安倍晉三推動的「印度太平洋戰略」，表明有意重返 TPP，同時啟動各種貿易制裁，川普會不會把「一中」原則也當成交易籌碼，迫使中國做出讓步？中美兩強相爭，各有打算，台灣有機會，但必須做好準備，政府跟企業、人民要能充分溝通，以免重蹈服貿覆轍。

來源：《理財周刊》 916 期

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