特步完成戰略變革 2017年毛利率連續5年攀升

香港, 2018 年 3 月 15 日 - (亞太商訊) - 特步國際控股有限公司（股份代號︰1368）公佈 2017 年全年業績。2017 年為特步完成三年戰略變革的收尾之年，協助集團完全掌控整個零售渠道及提高零售銷售效率。



財務亮點如下：

- 建議派發未期股息每股 4.5 港仙，及上市十週年特別股息每股 10.0 港仙以答謝股東在過去十年對集團的支持

- 總派息增加 39.4 % 至每股 23.0 港仙，全年派息比率增至 103.8% (2016 年: 60%)

- 集團保持强勁現金流，淨現金及現金等價物達人民幣 29.338 億元，相當於淨資産的 55.1%

- 應收款項平均周轉天數由 2017 年 6 月 30 日的 164 天减少至 130 日，應收賬款由人民幣 22.2 億元减少至人民幣 17.2 億元

- 每股基本收益為人民幣 18.81 分（2016 年：人民幣 23.89 分）

- 收入略微下降至人民幣 51.134 億元，主要由於零售渠道變革

- 毛利率連續第 5 年攀升，上升 0.7 個百分點至 43.9%，歸功於有效精簡業務部門，及電子商務貢獻的增加

- 淨利潤下跌 22.7% 至人民幣 4.081 億元，主要由於一次性庫存回購損失人民幣 1.208 億元（回購已於 2017 年 12 月 8 日公告）

- 不計庫存回購損失，利潤為人民幣 5.290 億元，高於 2016 年（人民幣 5.279 億元）



營運亮點如下：

- 即將完成三年戰略變革，集團已全部掌控零售渠道，及已將特步獨家總代理商由批發商轉變爲部分零售商

- 零售表現突出。年內平均同店銷售額呈中單位數增長，獨家總代理商直營店的銷售效益已提升 10% 以上，新裝修爲體育形象的店鋪每平方米銷售額提升逾 10%

- 電子商務方面， 蟬聯天貓銷量領先地位，亦成為休閒運動鞋的國內品牌銷量榜首，目前佔集團收入的逾 20%

- 作爲「中國跑者的首選品牌」，特步在中國三大最受矚目的馬拉松賽事跑鞋榜中蟬聯國內同業第一。市佔率亦有所提升，在北京馬拉松中佔比 10.5%，在廣州馬拉松中佔比 9.1% 及在厦門國際馬拉松中佔比 20.0%（資料來源：悅跑圈, 指完成全馬跑者所着鞋履的市佔率）

- 舉辦第二屆特步 321 跑步節，共吸引了逾 2 千萬人參與，加深了特步品牌與跑步的聯繫

- 整合多項功能性運動科技，應用於 3 款全新以用戶為中心的跑鞋系列及 6 大服裝科技平台



特步主席兼行政總裁丁水波表示：「2017 年標誌著特步三年戰略變革，從時尚運動品牌轉型為致力成為「中國跑者的首選品牌」的專業體育時尚品牌的最後一站。變革成果亦已反映於零售效率的提升。集團擁有對整個零售網絡的完全掌控，高公認度的專業運動品牌，及國際水準的產品，我們相信此成功的變革將從 2018 年起收穫碩果。」



優化零售渠道以提高效率

集團已完全掌控零售渠道，從管理分銷渠道轉爲管理由約 6,000 家門店組成的零售網絡。集團決定店舖位置及陳列、制定產品訂購指引、統一零售吊牌價、根據零售店層級設定折扣區間、並對所有零售店員工進行培訓。獨家總代理商已由批發商轉變爲部分零售商，其直營店佔特步店鋪總數 60% 以上，這些直營店的零售效益已提升 10% 以上。在渠道扁平化過程期間，集團主動爲獨家總代理商延長應收賬款信貸期以助於加快轉型步伐。由於轉型即將完成，集團意將應收賬款信貸期調回至合約內訂明的 120 天。於 2017 年 12 月 31 日，集團的應收款項平均周轉天數已從 2017 年 6 月 30 日的 164 天減至 130 天。



集團已將一半以上的特步店舖升級為國際化的「6s」代運動風格設計，這些新體育形象店鋪每平方米銷售額提升逾 10%。除此之外，大數據團隊運用全面覆蓋的企業資源規劃系統以監控實時存貨水平及銷售表現。與行業的平均零售庫存水平 4 至 6 個月相比，集團的零售庫存處於約為 4 個月的低水平。



通過真正的全渠道零售實現互惠互利

在線下零售渠道作出積極改變同時，集團的線上零售仍然強勁。2017 年，特步蟬聯天貓銷量最高的跑鞋品牌，亦成為休閒運動鞋銷量最高的國內品牌。特步是中國首批及少數使用真正的 O2O（線上到線下）整合平台的體育品牌公司之一。基於集團電子商務已取得的成功，O2O 模式更創造了雙贏局面：特步產品更統一，品牌宣傳成效倍增，更易掌控庫存水平，集團與獨家總代理商的利潤亦均見上升。截至 2017 年 12 月 31 日止年度，電子商務佔集團整體收入的逾 20%。



中國跑者的首選品牌

2017 年，特步連續第三年蟬聯中國贊助最多馬拉松賽事的體育用品品牌，舉辦了 29 場重要馬拉松賽事及 11 場大眾參與的跑步活動，包括 10 場與騰訊合作舉辦的特步企鵝跑活動及特步 321 跑步節。40 場賽事的總參加人數超過 67 萬人，特步企鵝跑有超過 9 千萬名跑者受邀，特步 321 跑步節亦有超過 2 千萬人參與。



集團簽約深受媒體及社交媒體熱門話題追捧的趙麗穎及林更新爲新增娛樂明星代言人，他們的知名度有助於向剛開始或正在考慮建立更有活力生活的人群推廣特步的產品。



提供以消費者為中心的產品，更好滿足中國跑者

特步的跑步產品已越發高功能性，產品亦調整至以中國跑步者為中心，融合不同科技，有別於體育品牌歷來側重於單一科技。2017 年，集團整合推出競速快跑、動力暢跑及舒適易跑三個核心跑鞋系列，以滿足專業跑者、普通跑者及初級跑者不同的需求。在運動表現類服裝方面，集團整合科技至六大核心科技平台，即酷乾科技、釋冰科技、熱能科技、XTEP-SHIELD、XTEP-COMFORT 及 XTEP-STRONGER，應對跑者所遇到的不同天氣狀況和運動狀態。運動生活産品方面，特步將休閒設計改為更與國際接軌的時尚設計，亦將由按年齡劃分的校園及都市系列改至按風格劃分的都市、街頭、活力系列。



為了使產品在設計和科技上真正達到國際水平，集團已建立由國際專家帶領並采用全球領先研發技術的中國首個跑步專屬研究中心，以研發及優化產品的功能和科技。集團亦組建了一支擁有世界頂尖體育品牌工作經驗的國際設計師領導的設計團隊，及與陶氏化學公司、3M 公司、英威達公司、及東麗株式會社等領先的國際纖維材料開發商合作，以共同開發為特步獨家使用的纖維科技。集團設計的釘鞋曾助中國「飛人」謝震業奪得金牌，以及助運動員在中國多項國際級馬拉松賽中奪得冠軍。



2017 年為特步戰略變革的最後一年，其專業體育時尚品牌的新形象已被消費者廣泛接受，亦已見到轉型所帶來的優益成效如零售銷售效率的提高。2018 年，除了提高超越產品的品牌忠誠度，集團亦將發佈實驗室研發的獨家鞋類新科技。 在未來兩年內，集團計劃開設最多 10 家其直接運營的特步旗艦體驗中心，以展示全新專業體育形象及直接聯結消費者。這些旗艦體驗中心將向消費者展示特步在科技、設計、及購物體驗方面均真正達到了國際水準。由於集團已即將完成旗下之特步品牌的三年戰略變革，集團將開始尋求拓展品牌組合，目標為高端市場及其他獨特的體育零售渠道。



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