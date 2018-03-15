中駿置業2017年合同銷售金額創歷史新高至人民幣332億元

年內溢利飈升 41.3% 至人民幣 34.5 億元

積極拓展土地儲備 為未來增長做好準備



香港, 2018 年 3 月 15 日 - (亞太商訊) - 中駿置業控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）（股份編號：1966.HK）公佈其截至 2017 年 12 月 31 日止年度之業績。2017 年中國房地產市場充滿機遇與挑戰。房地產調控政策的加碼帶動「外溢效應」，樓市需求外溢到鄰近三、四線城市。



透過有效實施「聚焦一線城市及核心二線城市」的全國發展戰略，集團於 2017 年共超過 60 個項目處於在售狀態，推動合同銷售金額錄得大幅提升。集團超額完成人民幣 280 億元的年度銷售目標，合同銷售金額創下人民幣 332 億元的歷史新高，而合同銷售面積約 191 萬平方米，按年分別上升約 41.3% 及 15.1%。平均物業銷售價格約為每平方米人民幣 17,365 元，較去年增長約 22.5%。



2017 年收益增長約 29.0% 至人民幣 161 億元。毛利率由 2016 年的 25.0% 大幅上升至 2017 年的 34.1%，主要由於年內交付較高毛利率的產品所致。年內溢利增長 41.3% 至人民幣 34.5 億元。母公司擁有人應佔溢利大幅增加 37.0% 至人民幣 28.4 億元。每股基本盈利為人民幣 79.9 分。



集團財務狀況良好，於 2017 年 12 月 31 日的現金及現金等價物總額為人民幣 96 億元。董事會建議就截至 2017 年 12 月 31 日止年度派發末期股息每股普通股港幣 13 分，連同已派發的中期股息，全年股息為每股普通股港幣 19 分，全年派息比率為母公司擁有人應佔核心溢利的 32%。



集團於 2017 年新增 38 個項目，合計地上可建面積約 645 萬平方米，總土地成本約人民幣 322 億元。集團於 2017 年 12 月 31 日擁有土地儲備總規劃建築面積約 1,557 萬平方米，平均土地成本約每平方米人民幣 3,611 元。



集團將跟隨樓市發展，積極推售二線城市及強三線城市的樓盤。因此，集團計劃於 2018 年推出超過 30 個新項目，主要位於上海、天津、南京、濟南、佛山、泉州、徐州及惠州等城市。



長遠而言，集團對一線、核心二線的房地產市場仍然保持樂觀。集團會繼續貫徹其戰略，並彈性進入經濟較發達的強三線城市，在保持現金流安全的前提下，集團會積極拓展目標城市的土地儲備，為未來增長做好準備。



基於「以未來決定現在」的重要理念，集團致力發展新業務，構建 FUN + 幸福生活生態圈，以滿足客戶群的各種需要。集團於 2017 年 8 月與美國最大的長租公寓地產平台睿星資本達成戰略合作，計劃在北京、上海、深圳、天津、杭州、南京及廈門等一線及核心二線城市佈局長租公寓。同時，集團未來三年將投資巨資打造 iFun 智慧科技系統，以人工智慧系統打通長租公寓、聯合辦公、商業、物業、健身健康及醫療服務，致力為客戶提供最舒適最方便的生活體驗。



關於中駿置業控股有限公司

中駿置業控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）成立於 1996 年，2010 年 2 月在香港聯合交易所有限公司主板上市（股份編號：1966.HK）。集團主要業務包括物業開發、物業投資及物業管理服務。公司運營總部設於上海，並實施以長三角經濟圈、環渤海經濟圈、珠三角經濟圈、海峽西岸經濟圈及中西部地區的一、二線城市為重點的聚焦發展戰略。



集團的物業項目分佈在北京、上海、深圳、天津、重慶、蘇州、杭州、南京、青島、濟南、南昌及廈門等 23 個城市。產品涵蓋高層住宅、小高層住宅、別墅、商業及辦公樓等多種物業類型。公司以「專築您的感動」為關鍵價值主張，「創建智慧生活，讓幸福觸手可及」為使命。公司榮登「2017 中國房地產開發企業 50 強」及「財富中國 500 強」榜單。



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