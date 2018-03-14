賓仕國際控股有限公司首日掛牌上市 收市報每股3.98港元

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 3 月 14 日 - 食品及飲料公司賓仕國際控股有限公司（「公司」及其子公司：「集團」；股票編號：1705），今天宣佈正式在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。

賓仕國際今日全日錄得最高股價每股 4.05 港元，收市價每股 3.98 港元，較最終發售價每股 1.00 港元上升 298%，總成交量逾 3.00 億股，總成交金額逾 10 億港元。

力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人。力高證券有限公司為是次股份發售的獨家全球協調人及聯席賬簿管理人。滙富金融服務有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。聯席牽頭經辦人另為中國銀河國際證券 (香港) 有限公司及億聲證券有限公司。

談到首日上市，賓仕國際控股有限公司董事會主席、執行董事及行政總裁陳錦泉先生表示：「集團股份成功在香港交易所主板上市，反映了投資者對賓仕國際零售及分銷業務發展和潛力充滿信心。我們期望在這個平台上可以提升品牌知名度，進一步鞏固商業網絡，以充分把握食品及飲品行業的機遇」

有關集團

集團是根基穩健的食品及飲料公司，在香港擁有逾 27 年營運歷史。集團設有兩個業務分部，即分銷業務及零售業務。於過去三年間往績期間，集團的分銷業務提供逾 100 個不同品牌的多種食品及飲料產品，包括主要品牌「味覺糖」糖果等。目前，集團的零售業務下開設 42 間自營零售店及管理 1 間零售店，包括主要零售品牌「天仁茗茶」，其於 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日期間以收益計算在香港連鎖茶飲市場排行第一。