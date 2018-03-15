上海先進半導體(03355-HK)：產能利用率達95%

上海先進半導體(03355-HK)2017年業績，受惠於銷售增長及毛利率提升，股東應佔利潤大幅增長78.1%至0.57億元（人民幣.下同）；不派息。

集團財務副總裁駱文菁於3月15日介紹，集團銷售額顯著增長27.3%至10.133億元；產能利用率更達95%歷史高位，毛利率亦上升至15.6%，主要受惠於產能利用率提高和產品組合改善所致。集團連續8年獲得利潤。雖然集團已連續8年獲利，但仍沒有派息，管理層解釋，由於早年累計虧損7億元，因此暫沒有派息計劃。

為面對市場良好增長，集團2017年已將8英寸晶圓生產線產能提升10%，2018年集團資本開支8870萬元，也是主要提升8英寸晶圓生產線產能，再提升10%。

按地域市場表現，中國市場於2017年大幅增長逾50%，佔整體收入比重提升至43%，超越了美國市場的42%。集團首席執行官洪渢解釋，由於中國半導體市場迅速增長，加上中國半導體設計公司也在快速增長，對產品需求也在提升。

展望2018年，集團認為隨著存儲產品供求爆發恢復正常，全球半導體市場預期增長緩和；在電源管理、信號轉換和汽車專用模擬市場擴張推動下，模擬集成電路市場在未來數年很可能出現相對強勁增長。集團對本年度業務表瓊出保持謹慎態度。洪渢稱，集團將不斷尋求與供應鏈中主要集成電路生產商的新合作，以建立戰略產業聯盟，並推進現有合作項目。

文：周燕芬

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