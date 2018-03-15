【大行報告】美銀美林：港元匯價次季料見7.85 或觸發800億港元資金流走

投行美銀美林周四發表報告指出，由於缺乏大型招股活動且金管局不增發外匯基金票據，預計港元兌美元將於今年第二季觸及7.85的弱方兌換保證水平，並可能觸發800億港元資金流出港元，而香港銀行最快今年第四季上調貸款基準利率—最優惠利率。

該行維持去年中所做預測，就是港元兌美元於2018年第二季觸及弱方兌換保證水平，接著的問題就是香港銀行甚麽時候會調升最優惠利率。美國美聯儲自2015年12月起一共加息五次，與美元掛鉤的港元卻未有同步升息(主要為貸款利率)，導致港美息差擴闊。

美銀美林新興亞洲固定收益/外匯策略師Ronald Man在其報告中稱，目前香港銀行體系總結余在1,800億港元，相信要在金管局「吸走」800億港元，使總結余下降至少於1,000億港元，才會對香港銀行同業拆息(HIBOR)產生具意義的影響，並使港元利率開始與美元利率匯合。

「降低800億港元總結余的市場操作可能在港元兌美元首次觸及7.85的1-2個月內發生。」他說，「如此大規模資金撤出港元可能是雙向兌換保證實行以來前所未有，但並非深不可測。」

他指出，過去當資金流入港元並令到港元匯價觸及7.75強方兌換保證時，金管局曾經在一個月內註入相若規模的港元。

「我們認識到市場過度反應的風險，因為這是金管局在現行框架下首次做出這類操作。在這段期間，港元利率短期波動可能增加。」他說。

金管局總裁陳德霖此前重申，在聯系匯率制度下，金管局金漆招牌仿如「超級找換店」，在資金流入時，港元兌美元匯價不會升越7.75；反之，在資金流出、港匯轉弱時，金管局會在7.85出手，賣美元、買港元，保持匯率不會跌穿這個弱方兌換保證水平。

自2008年11月開始，香港主要銀行匯豐的最優惠利率一直在5%。據美銀美林分析，金管局於2005年5月推出雙向兌換保證安排後，當最優惠利率與1個月拆息的利差平均達318個基點時，最優惠利率便會上調。這反映出1個月拆息需要維持在大約1.7%，最優惠利率才會上升。

美銀美林預測，香港3個月拆息將於今年底前升至1.6%。而該行基本預測，銀行將於2018年第四季至2019年第一季上調最優惠利率，這亦是自環球金融危機以來香港首次上調最優惠利率。

隨著拆息和最優惠利率上升，香港與環球市場利率差距縮窄，當息差不足以吸引投資利用港元作資金貨幣，港元兌美元將會停止觸及7.85。

美銀美林認為，由於美聯儲繼續升息而香港最優惠利率最終亦會上升，今年下半年香港住宅樓市可能出現顛簸。該行原本預期全年樓價升幅為0-5%，現上調至5%，並維持樓價於2019-20年下跌15%之預測。該行亦認為，隨著港元弱至7.85及拆息明顯上升，股市將更為波動。(路透)

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