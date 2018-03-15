歐股盤前─市場關注貿易戰發展 指數期貨走揚

美國總統川普對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元，此舉使貿易戰疑慮再度升溫；週四 (15 日) 歐股盤前，主要指數期貨走揚。

台北時間週三下午 3 點 27 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.27%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.19%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.21%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.33%。

根據 CNBC 報導，川普對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元。

據悉，川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項，市場對貿易戰的疑慮，再度升溫。

美國統計局數據顯示，2017 年，美國對中國貿易逆差，高達 3,750 億美元，在美國全球貿易逆差 (5,660 億美元) 中，占 3 分之 2。

科恩請辭後，白宮首席經濟顧問一職，由保守派經濟分析師柯德洛 (Larry Kudlow) 出任，他認同川普課徵「鋼鋁重稅」、對中國採取強硬態度等作法，也支持強勢美元。

歐洲政治消息方面，前間諜造下毒一事，導致英俄關係緊張，英國首相梅伊日前宣布，將驅逐 23 名俄羅斯外交官，並暫停與俄羅斯的雙邊接觸。

產業消息方面，電信業者 Altice、漢莎航空 (Lufthansa)、義大利保險集團 Generali，以及 H&M，都將發布營收。

經濟數據方面，倫敦時間週四上午 9 點，國際能源署 (IEA) 將發布原油市場報告。