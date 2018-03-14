瘋吃米其林 別忘了投資米其林餐廳 更吃香

台灣餐飲業界的年度大事《台北米其林指南》今 (14) 日正式公布首屆評鑑名單，共有 20 家餐廳摘星，其中，雲品 (2748-TW) 所屬雲朗觀光集團旗下君品酒店館內頤宮中餐廳奪下唯一的 3 星評比，而寒舍 (2739-TW) 旗下台北喜來登館內請客樓拿下 2 星，亞都 (5703-TW) 旗下台北亞都麗緻飯店館內天香樓也拿下 1 星，成為米其林概念股。

上市櫃飯店業者包括晶華 (2707-TW)、國賓 (2704-TW) 和六福 (2705-TW) 館內均擁有不少知名餐廳，不過，在這次評比中，僅寒舍和亞都摘星，顯然相當不容易，要留意的是，雲朗觀光集團旗下雲品雖是上市公司，但業績範圍尚未涵蓋君品酒店。

米其林國際總監 Michael Ellis 指出，此次評比共 110 間餐廳，僅有 20 間餐廳摘星，包括 17 家一星、2 家二星、1 家三星。

米其林一星餐廳分別有大腕燒肉、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和日本料理、吉兆割烹壽司、侯布雄、法式餐廳 La Cocotte by Fabien Verge、Longtail、明福台菜海產、歐式餐廳 MUME、RAW、鮨野村、鮨隆、法式餐廳 Tairroir 態芮、大三元酒樓、亞都麗緻天香樓以及台北文華東方酒店館內中餐廳雅閣。

而 2 家米其林二星餐廳分別為日本料理祥雲龍吟、台北喜來登館內請客樓，而唯一 1 家獲三星的餐廳是雲朗觀光集團旗下台北君品頤宮。

交通部觀光局主秘林坤源表示，美食是國際旅客來台觀光目的第二名，此次台北米其林指南公布後，可望吸引更多國際旅客來台體驗。