隆達去年轉盈 每股賺0.25元 滁州新廠Q2試產

LED 一貫廠隆達電 (3698-TW) 公布去年財報，成功擺脫 2016 年營運虧損，去年合併營收雖為近 5 年來新低，但毛利率已獲得顯著改善，創 2011 年以來新高，營益率則為近 3 年高點，稅後純益 1.29 億元，每股稅後純益 0.25 元，此外，隆達在中國安徽的滁州新廠土建已就緒，本月將裝機，並於第 2 季進行試產。

隆達去年全年合併營收 129.39 億元，年減 12.7%，毛利率 14.93%，年增 9.2 個百分點，營益率 1.6%，較 2016 年的 - 4.94% 轉正；稅後純益 1.29 億元，每股稅後純益 0.25 元，均較 2016 年轉盈。

隆達去年第 4 季合併營收 26.98 億元，季減 14.8%，年減 19.05%，毛利率 14.8%，季減 0.63 個百分點，較 2016 年同期的 - 5.67% 轉正，營益率 0%，季減 1.5 個百分點，但較 2016 年同期的 - 16.9% 轉正；稅後純益 3854.7 萬元，季減 7.45%，較 2016 年同期轉盈，每股稅後純益 0.08 元，與上季持平，較 2016 年同期轉盈。

隆達表示，去年致力改善獲利，從調整產品組合、提升生產效率與積極投入高階產品技術等三方面著手，成功扭轉營運虧損態勢，未來將持續擴大技術含量高的照明模組與高階顯示器背光產品，加速車載、感測器、生物辨識與 UV 等新應用產品開發與市場佈局，以及 Mini LED、VCSEL 3D 感測等產品量產化。

此外，隆達位於中國安徽省的滁州新廠土建已就緒，將在本月裝機，並於第 2 季開始試產，目前正積極進行人才招募與教育訓練。隆達表示，滁州廠區將成為隆達繼蘇州、廈門後，位於中國的第 3 個生產基地，生產項目包括晶粒、封裝、打件與成品組裝。