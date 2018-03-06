台北米其林必比登推介名單出爐 10家夜市美食入選 有8家牛肉麵店

以評鑑餐廳星級佳餚聞名的米其林，選在《台北米其林指南》正式宣布出刊的前一星期率先公布榮獲「必比登推介 (Bib Gourmand)」的美食餐廳名單；首屆名單涵蓋 36 間餐館和店家，其中牛肉麵店一口氣入選 8 家，還有 10 家街頭美食夜市美食。

2018 年《臺北米其林指南》 必比登推介美食名單。(米其林整理)

米其林指南國際總監米高艾利斯指出，評審員深入挖掘台北美食各式各樣的風貌和精緻美味，包括牛肉麵、豬腳、花枝丸等全都是味美價廉的餐點，從夜市挑選出來的風味小吃則是包括了健康養生的麻油雞、豬肝 / 豬肚湯、雞雜滷味、海帶和鴨翅，並收錄了一間供應素食臭豆腐的店家。

在「必比登推介」的名單當中，牛肉麵一口氣入選 8 家餐廳，包括永康牛肉麵、牛店精燉牛肉麵、劉山東牛肉麵、林東芳牛肉麵、廖家牛肉麵、老山東牛肉家常麵店和建宏牛肉麵，以及清真中國牛肉麵食館。

2018 年《臺北米其林指南》 必比登推介美食名單─夜市小吃。(米其林整理)

而台北知名的夜市中有 10 項街頭美食獲選，有 3 間來自饒河夜市，分別為陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐。而南機場夜市、寧夏夜市、臨江街夜市則各有 2 間入榜，位於士林夜市的海友十全排骨也受到青睞。

另一方面，有 5 間餐館是台式料理風格，包括有茂園、美麗餐廳、My 灶、我家小廚房和雙月食品。

必比登推介的名單精選了江浙菜、上海菜、粵菜和北京菜等特色料理；而來自亞洲其他地區的異國美食也囊括在內，例如濱松屋日本料理店，招牌菜是「鰻魚飯三吃」，還有祥和蔬食，它是台灣第一家四川素食餐廳，也榮獲必比登的美食推薦。