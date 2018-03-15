智易去年EPS 3.21元 歐洲IAD新標案Q2出貨 營運可望轉強

網通設備廠智易 (3596) 公布去年稅後淨利 6.5 億元，較前一年大幅下滑，每股盈餘 3.21 元，符合市場預期。展望 2018 年，STB 在 1 月大量出貨後，2、3 月出貨量已下滑，加上春節淡季效應，預估首季營收將低於前一季，不過，歐洲 IAD 新標案進入備料，第二季將開始出貨，PON、WiFi 等產品亦穩健加溫，將推升營運轉強，全年業績仍有機會勝去年。去年第四季受惠傳統旺季，AP/Gateway、IP-STB、PON 等產品出貨同步成長步成長，推升單季營收衝上 53 億元的全年高峰，毛利率也小幅回升，業外方面，處分鋐寶科技 (6674) 挹注超過 5 千萬元，但也認列匯兌損失約 5、6 千萬元，單季 EPS 約 0.7 元。



全年營收獲利同步下滑，營收 201.1 億元，毛利率從前一年的 16.17% 下滑至 13.93%，營業利益 9.18 億元，稅後淨利 6.5 億元，歸屬母公司之淨利 6.07 億元，每股盈餘 3.21 元。



展望 2018 年，1 月受惠 STB 出貨大增，月營收衝高至 19.5 億元，不過，2、3 月拉貨力道大幅轉弱，加上春節淡季效應，預估 3 月營收仍低迷，首季營收將低於前一季。不過，歐洲 IAD 新標案第二季將開始出貨，PON 除主力市場外，其他市場也可望有新的斬獲，去年小量出貨的 WiFi 類新產品今年出貨量將進一步放大，營運可望從第二季起轉強，全年業績仍可望勝去年。



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