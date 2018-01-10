智易去年12月營收降 股價重摔 2018營收、毛利率同拼回升

網通設備廠智易 (3596) 出貨高峰已過，去年 12 月合併營收月減 26.47%，盤中股價重挫 7%，但第四季合併營收 5.36 億元，季成長 5.3%，符合內部預估，隨產品組合轉佳及業外進補，獲利將勝前一季。

展望 2018 年，在三大產品推升下，營收將重回雙位數成長。第四季為 AP/Gateway 出貨旺季，IP-STB 也開始出貨，智易去年 10、11 月營收都衝高至 19 億元之上，不過，12 月在出貨高峰已過下，月營收降至 14.61 億元，較前一個月大減 26.47%，第四季合併營收 5.36 億元，較前一季成長 5.3%，符合內部預估。累計全年營收 201.1 億元，較前一年同期衰退 15.98%。



由於 PON、IP-STB 等毛利率較高的產品，第四季出貨均成長，產品組合將轉佳，業外方面則有處分鋐寶 (6674) 的獲利貢獻，挹注約 5700 萬元，但新台幣兌美元升值，也將認列匯兌損失，法人預期，單季獲利應能勝前一季，全年 EPS 可望超過 3.5 元。



展望 2018 年，智易表示，IAD、PON 及 WiFi 等產品展望都不錯，從目前客戶的出貨預估來看，IAD 出貨將勝去年，PON 除主力市場外，其他市場也可望有新的斬獲，去年小量出貨的 WiFi 類新產品今年出貨量將進一步放大，對營運看法正面，法人預估，營收有機會重回雙位數成長。



獲利方面，由於美元對新台幣仍相對弱勢，匯率的壓力仍大，且被動元件、記憶體等零組件漲價，售價無法轉嫁，毛利率的壓力仍大，要重回 14-15% 的挑戰仍大。不過，若零組件廠新產能開出，下半年價格有機會往下，有助整體獲利表現。



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