空中巴士A330在廣體客機訂單市場面臨波音787嚴厲挑戰

業內消息人士稱，即使剛完成升級後的試飛，空中巴士 A330neo 的前途仍遭受 100 億美元訂單移轉的衝擊。

夏威夷航空公司周二宣布，它已經放棄了 6 架空中巴士 A330neos 的訂單，改向波音公司 (BA-US) 採購 10 架 787-9 夢幻客機 (Dreamliner)，這對空巴飽受折磨的廣體客機是一項嚴重打擊。

美國航空公司 (AAL-US) 1 月表示，正在研究波音 787-9 夢幻飛機和短程空巴 A330-900 兩款客機，這些飛機在今年夏天正式進入商用市場前將進行試飛。

一位消息人士表示，美航打算採購 25-30 架廣體噴氣式飛機，並可能在未來幾天做出決定。

「我們仍在評估廣體客機選項。」美航的發言人說。

即使波音公司最有力的支持者也懷疑空巴會放棄 A330neo，畢竟這是它的底線，但這次競標代表著波音最新的長程飛機 787 夢幻客機與最新一代的 A330neo 在過去至少 9 個月中這兩家飛機製造商的市占率消長。

波音 787 夢幻客機努力搶奪空巴市場 （圖: AFP）

據消息人士稱，英國航空公司控股公司 IAG 最近成立的一家長途廉價航空公司 Level，也接近提出約 8 架飛機的訂單。

「我們將等著看有哪些飛機可以買。」IAG 老闆 Willie Walsh 周二表示。

2014 年，空巴靠著重新推出配備高效能 Rolls-Royce 發動機的最新版本 A330 飛機，利用這棵搖錢樹取得不錯的成績，今年繼續促銷成了其首要任務之一。

A330 家族的產量從每月 10 架降至 6 架，使得空巴這款唯一有利可圖的廣體客機無論成敗都是投資者的關鍵話題。

Agency Partners 航空分析師 Sash Tusa 說：「A330 賺錢而且能收集現金，同時還能吸收大量的開銷。」並補充說，在空中巴士行銷其他飛機時，它的一長串客戶名單是很有用的。

空巴最大客戶之一的亞洲航空公司 (AirAsia) 也操弄了轉向波音 787 的念頭，這讓 A330neo 的未來非常不安。

據《路透社》首次報導，在其決定維持 66 架飛機訂單不變後，緩解了 A330neo 的壓力，但分析人士表示，如果它一旦覺得被視為單一最大買家，它可能會改變立場。

最後一個 A330neo 大型訂單來自伊朗航空公司的 28 架飛機，但由於美國對核制裁交易的關切，訂單能否在短期內實現的疑慮正在增長。

業內人士同意，空中巴士如果想在美國勝出，避免進一步減產，並在亞洲的未來競賽中吹牛通吃，目前正面臨沈重壓力。

如果繼續留守 A330neo 在主戰場，那麼面對波音公司今年稍早推出與 A330 系列產品競爭的 225-275 人座機型，空巴就沒有多少空間可以再發展新型中型客機 。

空中巴士發言人拒絕對航空競賽發表評論，但表示：「許多活動正在進行，包括目前飛航 A330 家族客機的 110 家航空公司。」

在去年廣體客機市場給予空巴迎頭痛擊後，波音公司希望維持這股優勢，瞄準空中巴士銷售緩慢的 A330neo 來進一步銷售旗下 787。

分析人士猜測波音公司可能將其 767 客機版本作為比 A330 更便宜的選項，但波音高管排除了這個可能性。

但將 A330neo 的產量保持在最低水平，將使得空巴更加倚重單一型號，也就是更新的 A350-900，因為其在寬體客機市場的地位，反映了波音在空巴主導的窄體客機市場中的困境。