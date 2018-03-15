關稅即至美國企業急求避稅 商務部：沒門兒

摘要：美國的高額鋼鋁關稅將於 3 月 23 日起生效，受到影響的美國企業紛紛申請豁免。但申請豁免的程序為期 90 天，且有望通過的企業也不多，華爾街日報稱，美國企業仍可能要為本月的進口鋼鋁支付高額關稅。

鋼鋁關稅實施前夕，美國企業正在掙扎申請最後關頭的避稅，不過，它們的努力可能收效甚微。

美國總統川普此前宣布，將對鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的進口關稅，將於 3 月 23 日起生效。受到影響的美國企業紛紛申請豁免，但目前消息來看，能夠成功豁免的機會不大。

美國國內的金屬產量不足以支撐需求，特定品質的原材料也離不開進口，能源運輸企業，汽車乃至啤酒生產商，在鋼鋁關稅施行後均損失慘重。運輸管道，汽車零部件，或是易拉罐，都離不開鋼鋁。部分等待修建的運輸管道生產線，面臨着鋼鐵成本大幅上升的風險。

美國能源貿易協會稱，美國的金屬製造商「要麼沒有關鍵型號的金屬，要麼生產時間太久」，都會影響到頁岩油和天然氣管道的開發。2017 年的數據顯示，美國的管道鋼材有 77% 來自於進口。

這也是鋼鋁關稅此前受到許多共和黨人反對的重要原因。高額關稅還有不到十天開徵，可能面臨高額關稅開支的美國企業正在申請豁免，而美國商務部也在將此納入考慮。

美國商務部還提到，「很少」公司能獲得豁免。申請豁免的程序為期 90 天，其中包括公眾意見的聽取。

華爾街日報援引知情人士消息稱，美國商務部計劃在本周末或下周初，發布關於申請關稅豁免的企業的細節；不過即使美國進口商申請了豁免，它們仍可能必須在關稅政策施行後為本月的進口鋼鋁支付關稅。

該名知情人士對華爾街日報提到，尚不清楚獲得豁免的企業是否會獲得豁免。不過，相比於提供更多的豁免，美國商務部更傾向於本國增產來滿足國內需求。

而即使有豁免，關稅政策對現有的項目仍會產生影響。路透援引原聯邦能源管理委員會律師觀點稱，關稅仍有可能增加成本，並拖累項目進度。「你正在觀測潛在的新的監管限制，目前還有很多不確定性。」

『新聞來源／華爾街見聞』