分析員﹕港股今早低開 將於31200至31700點之間徘徊

投資者對貿易戰爆發的憂慮日益升溫，拖累美國股市三大指數一同低收，道瓊斯指數再次失守25000點。市場人士指出，今日大市將會低開，惟預期跌幅不大。

道瓊斯指數收市報24758點，跌248點或1%，標準普爾指數收市報2749點，跌15點或0.6%，納斯達克指數收市報7496點，跌14點或0.2%。

歐洲股市則走勢個別，英國富時指數收市報7132點，跌6點或0.1%，德國DAX指數收市報12237點，升16點或0.1%，納斯達克指數收市報5233點，跌9點或0.2%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛高收，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.25元，較本港收市價低0.6%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.57元，較本港收市價低0.7%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報23.05元，較本港收市價低0.9%。

昨日港股在尾市時跌幅大為收窄，以及加上美股早段造好，本來預期大市今日可以收復昨日失地，可是貿易戰爆發的懸念始終無法消除，今日大市低開肯定是難免。至於後市表現如何？則視乎外圍市況何時喘定。雖然目前市場前景未明朗，但是投資者又無須急於認輸，同時可以多留意個別上市業績及派息如何後，再作部署。

時富證券聯席董事鄧建初指出，今日大市將會低開，惟相信最終跌幅不大，又預期後市將於31200至31700點之間徘徊。

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