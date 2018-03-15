金融危機以來最大的監管放寬：參議院同意修訂多德-弗蘭克法案

摘要：參議院對多德 - 弗蘭克法案的修訂中，聯準會壓力測試的資產門檻上調至 2500 億美元，僅剩下 12 家最大型的銀行將受嚴格的資本約束。資產規模不到 100 億美元的銀行，將可以進行自營交易。

3 月 14 日，正值聯準會決定救助貝爾斯登十周年，美國中小銀行迎來了政策的春天。

美股盤後，美國參議院以 67-31 投票通過決定，放鬆部分金融危機後銀行業監管的條例。所有共和黨人均投下贊成票，16 名溫和民主黨人幫助這一提案最終通過，兩黨的合作在陷入僵局的國會中顯得難能可貴。

在參議院的提案中，全球資產規模不到 2500 億美元的銀行，不再需要每年接受聯準會的壓力測試，或是滿足更高的資本要求。此前，資產規模超過 500 億美元的銀行就被列為「系統性重要金融機構」（SIFI），即「大而不能倒」。

如此一來，僅剩下 12 家最大型的美國銀行將受到嚴格的資本約束。部分資產規模超過 1000 億美元的社區銀行將是最大受益者。總體而言，參議院通過的提案對華爾街的影響不大。

不過，參議院銀行業委員會主席 Crapo 強調，聯準會仍有權對規模在 1000 億 - 2500 億美元的銀行實施更嚴格的監管標準。

資產規模不到 100 億美元的銀行，被豁免於沃克爾法則，可以進行自營交易。提案還取消了每年抵押貸款少於 500 起的銀行收集種族資訊的要求，1975 年的一項法規要求，金融機構必須收集借貸人的種族資訊，監管機構可由此確保借貸人不會受到歧視。

「提案為數千家社區銀行和信貸聯盟，提供了多德 - 弗蘭克法案中亟需的鬆綁，並將刺激信貸和經濟增長，但不會為金融體系帶來風險。」白宮發言人桑德斯稱，「通過調整監管措施，提案旨在防止過度監管，導致地區銀行生存和服務能力受損的現象。總統期待進一步討論更多的修訂。」

本月較早時候，負責金融監管的聯準會副主席 Quarles 也稱，將盡最大努力放寬社區銀行的約束，希望銀行能夠「不用為遵守沃克爾規則而齋戒禱告」。

金融危機後，為降低金融體系風險，約束美國銀行業的多德 - 弗蘭克法案在 2010 年正式立法。此次參議院投票通過的提案，主要在於扶持中小型銀行。

修正案的反對者主要擔憂，未來有可能不得不進行更多的紓困，甚至有批評意見直指這是「華爾街送給小型貸款方的虛偽救助」。

參議院通過修訂案符合市場預期，目前立法程序進入到眾議院階段。但眾議院有可能希望進行更多的監管放寬，導致修正法案在移交總統川普簽字之前，胎死腹中。

『新聞來源／華爾街見聞』