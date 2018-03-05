德組大聯合政府雖搞定 但梅克爾能否穩做4年仍成疑

德國自去年 9 月大選以來的政治僵局終於結束。中間偏左的社民黨昨 (4) 日通過，再次與總理梅克爾 (Angela Merkel) 領導的基督教民主聯盟組成大聯合政府，超過 5 個月的組閣談判終於落幕，國會預料於 6 月中投票，推舉梅克爾第 4 度出任總理。

不過無論基民盟抑或社民黨，在大選和組閣談判期間均元氣大傷，兩黨當前國會議席合共僅過半，在極右勢力持續抬頭下，梅克爾能否安然度過未來 4 年任期成為疑問，德國政局預期今後會持續動盪。

香港《文匯報》綜合外媒報導，去年大選後，社民黨得票僅排第 3，時任黨魁舒爾茨 (Martin Schulz) 表明不會再加入聯合政府，寧願以在野黨身份重拾支持。但隨着基民盟與另外兩個小政黨商議組閣失敗，社民黨成為梅克爾唯一結盟對象，否則就要重新大選，舒爾茨結果選擇以「大局為重」，決定與基民盟開展組閣談判。

不過兩黨談判波折重重，由於擔心在聯合政府中繼續被矮化和邊緣化，社民黨的基層黨員和青年黨員強烈反對與梅克爾合作，多次阻撓談判進程，甚至成功迫使舒爾茨辭任黨魁。社民黨高層為平息黨內不滿，決定讓 46 萬名黨員透過郵寄投票，表決是否與基民盟及其姊妹政黨基督教社會聯盟合組政府，最終約 2/3 黨員同意組閣。

根據協議，社民黨有望在新一屆政府中獲得 6 個部長職位，其中社民黨代黨魁、漢堡市長蕭爾茨 (Olaf Scholz) 可能出任副總理兼財政部長，兩黨並同意在兩年後檢討合作情況。蕭爾茨在投票結果公佈後表示，參與重組大聯合政府，將為社民黨自身革新帶來動力。梅克爾對投票結果表示祝賀，承諾將為國家利益繼續與社民黨合作。

不過社民黨內反對組閣派系仍然不滿，青年黨部主席庫納特 (Kevin Kühnert) 明言對結果感到失望，強調今後會繼續批判「GroKo」(德國對大聯合政府的簡稱)。梅克爾亦同樣面對黨內挑戰，基民盟保守派尤其不滿她將重要的財政部拱手讓人，部分保守派黨員甚至要求基民盟大幅「向右轉」，以爭取被極右政黨「德國另類選擇黨」搶去的選票。

歐洲政界對於梅克爾順利過關都鬆一口氣，歐盟經濟事務專員莫斯科維奇 (Pierre Moscovici) 祝賀社民黨，法國總統馬克龍形容社民黨的決定對歐洲是好消息。

隨着德國社會民主黨同意與基督教民主聯盟合組聯合政府，梅克爾度過上台以來最大政治危機。分析家認為，梅克爾近年提出的收容難民政策不得民心，民意支持度不復往昔，愈來愈多人質疑她是否仍是領導歐洲最大經濟體的適當人選，直言「她的權力高峰期已過，今屆任期過後應是時候引退」。

63 歲的梅克爾於 2005 年起出任總理，是德國歷來最年輕及首位女總理，憑藉務實及溫和作風，深受國民支持，甚至暱稱她為「媽媽」。她任內帶領德國度過歐洲金融危機，堅決廢除核電更是其重要政績。然而梅克爾 2015 年決定向難民打開大門，收容多達 100 萬難民，令她飽受批評，更導致反移民立場的極右「德國另類選擇黨」崛起。

梅克爾領導的基民盟去年大選無法奪得國會過半議席，被迫籌組聯合政府，但談判處處碰壁，其地位更岌岌可危。分析認為基民盟內暫未有人公開挑戰梅克爾，但倡議由新人接棒的聲音愈來愈大。她近期挑選地方政客卡倫鮑爾為基民盟秘書長，似乎是為接班鋪路。

《時代雜誌》亦羅列出梅克爾未來 4 年難穩坐總理大位的 5 大原因：1) 基民黨、基主黨難以約束。2) 社民黨青壯派強烈反組閣。3) 另類選擇黨成最大反對黨。4) 自由民主黨、綠黨恐逆襲。5) 敘利亞難民、與川普不對盤等國外問題。