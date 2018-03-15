【統一證券】盤前分析－指數震盪盤堅、布局業績題材



◆盤勢分析

由於美國近期通膨與就業數據皆屬溫和，市場對於 FED 加速升息之疑慮已逐漸降低，加上台灣央行可望維持寬鬆利率政策不變，有利台股維持資金行情不變，而台股技術面多頭格局亦有助台股向上攻堅。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國加速升息疑慮逐漸減弱: 雖然美國景氣持續復甦，提高市場對美國加速升息之預期，但 2 月體 CPI 月升 0.2%、低於 1 月 0.5%，而 2 月核心 CPI 月升 0.2%，更為 2017 年 11 月以來最低，且為連續第三個月年升 1.8%，並未加速攀升，顯示美國通膨仍維持漸進走勢，加上美國 2 月失業率持平 4.1%、平均時薪 YOY 由 2.8% 降至 2.6%，皆不如預期，削弱投資人對美國加速升息之疑慮，將有利美股後續表現。

第二、台股資金行情可望持續延燒，中央銀行總裁宜楊金龍將於今日赴立法院報告，書面報告中指出，台灣實質利率水準允當、通貨膨脹展望溫和穩定，預估 2018 年核心消費者物價指數年增率為 1.12%，尚低於具升息壓力之 1.5% 門檻，且實質利率雖為負 0.145%，但負數不大，因此，市場預期 3/22 央行理監事會議將保持利率不變，重貼現率將連續第七季維持 1.375%，貨幣政策持續寬鬆有助於台股資金行情延續。

第三、技術面觀察。台股昨日走勢疲弱，可視為近期漲多拉回之健康修正，因為指數位於所有均線之上，且長短期均線全部上揚、2/2-2/5 之向下跳空缺口已於 3/13 填補完成、KD 指標持續走揚，台股技術面實屬偏多格局。

第四、昨日盤面觀察。蘋概股三大龍頭指標台積電、大立光、鴻海全部熄火，被動元件因市場預期 2019 年前仍將供給吃緊，MLCC 及晶片電阻價格可望調漲，激勵華新科、禾伸堂、日電貿、立敦、鈺邦股價表現相對強勢；市場資金再度流入生技股，順藥、科研、大學光連袂漲停，激勵益安、曜亞、天良、健喬、安克等皆漲逾 4%。

