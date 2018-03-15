【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市動盪，台股上攻遭壓回

傳出川普開除國務卿提勒森職務的消息，衝擊美股下挫，影響亞洲股市紛紛開低震盪，台股加權指數開低走弱，收盤下跌逾 56 點。終場台指期下跌 68 點 (-0.61%)，逆價差 7.8 點，電子期下跌 3.95 點 (-0.84%)，逆價差 0.59 點，金融期下跌 6.6 點 (-0.53%)，逆價差 2.15 點，非金電期下跌 38 點 (-0.3%)，正價差 5.58 點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 175 口，淨空單部位 2490 口；投信淨空單增加 16 口，淨空單部位 29696 口；外資淨多單減少 2070 口，淨多單部位 47943 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線開低走低，收黑 K 棒，各短中期均線走揚，籌碼面部分，單日成交量能逾 1186 億元，外資上市現貨賣超金額約 83.2 億元，期貨未平倉淨多單 47943 口，外資現貨、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.64 變動到 1.65，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 54,088 口。

