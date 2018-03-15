深交所報告：逾九成投資者情緒呈中性偏樂觀

日前，深交所完成了《2017年個人投資者狀況調查報告》。報告顯示，相比2016年，2017年投資者仍以中小投資者為主，其中，新入市投資者呈年輕化趨勢。對于2018年股市，投資者信心總體向好，逾九成投資者情緒傾向“樂觀”或 “中性”。

報告數據顯示，2017年，證券市場仍以中小投資者為主，75.1%的投資者證券賬戶資産金額低于50萬元。受訪投資者證券平均賬戶資産量為53.9萬元，較2016年增長2.5萬元;新入市投資者平均年齡31.2歲，其中，25歲以下的占比28.8%，投資者年輕化趨勢較為明顯。另外，創業板投資者平均賬戶資産量達63.2萬元，顯著高于非創業板投資者40萬元的平均資産量，創業板與非創業板投資者結構存在明顯差異。

從投資者知識水平來看，投資知識水平總體顯著提高。受訪投資者中，投資知識得分超過80分的約占1/3，較2016年提高11.8%。另外，不同區域、不同年齡段、不同板塊的投資者知識水平差異明顯。如華東地區投資者平均得71.1分，七大地理區域中保持領先;45歲~49歲的投資者投資知識得分最高，而18歲~24歲得分最低。

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