【IPO追蹤】光麗科技(06036-HK)超購258.12倍 一手中籤率30.18%

本港半導體及其他電子元件分銷商光麗科技(06036-HK)公布招股結果，發售價經已定為每股發售股份0.5元，為招股價0.4元至0.58元的約中間價。股份明日上市。

香港公開發售合共接獲17,559份有效申請，認購合共64.78億股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購總數2500萬股香港發售股份約259.12倍。由於香港公開發售的大幅超額認購，故已進行重新回撥程序。合共1億股國際配售股份已由國際配售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為1.25億股股份，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數的50%。國際配售獲得1.22倍輕微超額認購。

有7496份申請一手(5000股)，中籤率30.18%。

集資資金中約33.4%用作償還銀行貸款；30.7%作購買及建立深圳總辦事處；約9.2%增聘人員及培訓銷售營銷及技術支援團隊；約6%用作安裝企業資源規劃系統及營運所需的支持軟件；約4.3%用作在北京及成都建立新辦事處；約4%用作改善於本港的倉庫及辦事處；約2.4%作新設產品及開發部門；約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

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