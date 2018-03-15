[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點 ------------------------------------------------------------------------ *6558 興能高 20180315 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館) *5701 劍湖山 20180320 劍湖山王子大飯店1樓宴會廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號) *3454 晶睿 20180323 新北市中和區連城路192號地下二樓會議室 *6131 悠克 20180323 新北市板橋區文化路一段268號12樓(CMoney教育訓練中心) *6555 榮炭 20180323 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心) *9958 世紀鋼 20180327 桃園市觀音區中山路一段1119號(本公司2F會議室) *3514 昱晶 20180328 苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路21號(本公司竹南廠) *3561 昇陽光電 20180328 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號7樓會議室 *3576 新日光 20180328 新竹市大學路1001號國立交通大學工程四館合勤講堂 2025 千興 20180329 台南市麻豆區工業路222號 5906 台南-KY 20180402 台南市歸仁區中山路三段320號(台南企業股份有限公司會議室) 1314 中石化 20180411 苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠) 6238 勝麗 20180416 新竹縣竹北市泰和路84號 6638 沅聖 20180416 新北市中和區建康路10號4樓 1538 正峰新 20180420 桃園市平鎮區民族路雙連2段118巷12號 2430 燦坤 20180420 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 5864 致和證 20180424 台南勞工育樂中心(台南市南門路261號) 6597 立誠 20180425 本公司會議室(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓) 4907 富宇 20180426 臺中市西屯區市政北二路238號地下二樓 6487 源一 20180426 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心A棟4樓)展覽館1 8440 綠電 20180426 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號 9105 泰金寶-DR20180427 60號,Moo_8,Sethakij路,Tambon_Klong_Maduea,Samut_Sakhon省 4965 商店街 20180430 台北市大安區新生南路三段三十號(公務人力發展中心福華國際文教會館二○三室) 2101 南港 20180504 本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號) 2722 夏都 20180507 夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓) 4419 元勝 20180507 彰化縣北斗鎮拓農路199號(本公司會議室) 2062 橋椿 20180508 臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓 6548 長華科 20180508 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室) 8074 鉅橡 20180508 台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓 3228 金麗科 20180509 新竹科學工業園區新竹市展業一路2號園區同業公會203會議室 3290 東浦 20180509 台中市西區館前路57號地下一樓國際II廳(全國大飯店) 3523 迎輝 20180509 台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳) 4197 暐世 20180509 新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心) 4198 環瑞醫 20180509 台北市中山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心) 6219 富旺 20180509 台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室） 6554 中美冠科-KY20180509 台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心201會議室) 8070 長華 20180509 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室) 8913 全銓 20180509 台北市信義路四段236號7樓(三商美邦宏遠大樓7樓) 1469 理隆 20180510 桃園市中壢市新生路二段466號(本公司中壢廠會議室) 3144 新揚科 20180510 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳) 8940 新天地 20180510 台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳 2017 官田鋼 20180511 台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室) 6552 易華電 20180511 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室) 8924 大田 20180511 屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心) 3149 正達 20180514 苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室) 3675 德微 20180514 新北市深坑區北深路3段155巷29號4樓 3710 連展投控 20180514 新北市深坑區北深路三段265號(深坑假日飯店) 6545 擎力 20180514 台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室) 6553 豐華 20180514 台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟) 4991 環宇-KY 20180515 台灣台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳) 6586 醣基 20180515 南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(台北市南港區三重路19之10號A棟2樓) 4563 百德 20180516 台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室) 5222 全訊 20180516 南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓201會議室 6494 九齊 20180516 新竹市水利路81號二樓國際會議廳 2614 東森 20180517 台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳 2809 京城銀 20180517 台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂 3303 岱稜 20180517 臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號) 3443 創意 20180517 新竹市新竹科學工業園區力行六路10號3樓 4414 如興 20180517 台北市松山區復興北路369號7樓-光鹽會議中心 6416 瑞祺電 20180517 台北市敦化南路二段333號19樓 6492 生華科 20180517 新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心) 6493 雷虎生 20180517 台中市西屯區工業區六路7號(本公司會議室) 8119 公信 20180517 新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟) 8261 富鼎 20180517 新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室) 8454 富邦媒 20180517 莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號) 6578 達邦蛋白 20180518 台南市安南區工業三路52號(本公司會議室) 6612 奈米醫材 20180518 新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓 8436 大江 20180518 屏東縣長治鄉德和村神農路12號 2444 友旺 20180521 苗栗縣竹南鎮友義路77號 6539 翔宇 20180521 台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室 8463 潤泰材 20180521 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓) 8489 三貝德 20180521 新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2 2528 皇普 20180522 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店2樓祥瑞廳) 3081 聯亞 20180522 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B105會議室) 1586 和勤 20180523 彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館) 1773 勝一 20180523 高雄市永安區永工一路5號(本公司) 2305 全友 20180523 新竹市科學工業園區工業東三路6號本公司會議室 2642 宅配通 20180523 台北市南港區三重路19-11號4樓(E棟) 2743 山富 20180523 台北市南京東路二段85號4樓 3207 耀勝 20180523 新北市土城區忠承路99號R樓(新北市永寧科技園區） 4527 方土霖 20180523 高雄市梓官區赤崁東路57號(梓官區赤崁社區活動中心) 4536 拓凱 20180523 台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳) 4543 萬在 20180523 台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心2F國際會議廳) 8467 波力-KY 20180523 台中市潭子區嘉仁里仁愛路2段44號(台中市潭子區嘉仁里活動中心) 9940 信義 20180523 台大醫院國際會議中心(地址:台北市徐州路2號) 1515 力山 20180524 台中市大里區仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室 1780 立弘 20180524 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) 2395 研華 20180524 台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 2408 南亞科 20180524 桃園市蘆竹區南崁路1段336號 2633 台灣高鐵 20180524 國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓) 2736 高野 20180524 富野溫泉休閒會館(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號) 4188 安克 20180524 桃園市楊梅區獅二路十號三樓 4939 亞電 20180524 新竹市科學園區工業東二路1號 5234 達興材料 20180524 台中市西屯區科園路21號(朝陽科技大學推廣教育中心) 5871 中租-KY 20180524 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳) 6023 元大期 20180524 台北市大安區安和路一段27號13樓(中華民國期貨業商業同業公會會議室) 6024 群益期 20180524 台北市敦化南路二段97號B2 6139 亞翔 20180524 新竹縣湖口鄉仁愛路九號 6457 紘康 20180524 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心) 6643 M31 20180524 新竹縣竹北市台元一街3號2樓會議室 6665 康聯生醫 20180524 新北市新店區北新路三段223號2樓 8281 歐普羅 20180524 新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室) 9935 慶豐富 20180524 彰化縣福興鄉沿海路四段373號 1605 華新 20180525 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 1733 五鼎 20180525 新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室) 2637 慧洋-KY 20180525 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳) 4172 因華 20180525 台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創一樓) 6266 泰詠 20180525 新竹市牛埔東路480號 8028 昇陽半 20180525 集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳 8420 明揚 20180525 屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室) 8938 明安 20180525 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號) 9934 成霖 20180525 臺中市潭子區(臺中加工出口區)建國路1號3樓 1256 鮮活果汁-KY20180528 耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F） 1339 昭輝 20180528 昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號) 1592 英瑞-KY 20180528 台南市安平區永華二街199號2樓(臺邦商旅) 1597 直得 20180528 台南市新市區南部科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓) 1776 展宇 20180528 新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓) 2480 敦陽科 20180528 新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心) 2733 維格 20180528 新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓) 3094 聯傑 20180528 新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂 3122 笙泉 20180528 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室) 4121 優盛 20180528 台北市內湖區內湖路一段516號6樓603室 4807 日成-KY 20180528 集思北科大會議中心西格瑪廳(台北科技大學億光大樓) 5481 華韡 20180528 華韡綠色科技股份有限公司員工餐廳。(桃園市中壢區中壢工業區自強四路8號) 6202 盛群 20180528 新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳 6579 研揚 20180528 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓 6613 朋億 20180528 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室) 8083 瑞穎 20180528 新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路九號) 8341 日友 20180528 雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室) 8942 森鉅 20180528 台南市歸仁區信義南路78號(國際會議廳) 9946 三發地產 20180528 台北市八德路三段2號5樓501室(台北市電腦商業同業公會) 1213 大飲 20180529 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳) 1324 地球 20180529 桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號(本公司幼二廠地下一樓) 1409 新纖 20180529 新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂) 1528 恩德 20180529 桃園市中壢區東園路57號二樓 1566 捷邦 20180529 「關西鎮農會(仙草加工廠)」(新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號) 1587 吉茂 20180529 彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室 1594 日高 20180529 高雄市前金區中正四路136號10樓 1701 中化 20180529 台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室) 1707 葡萄王 20180529 桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓) 1786 科妍 20180529 高雄市前鎮區復興四路12號(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳) 1813 寶利徠 20180529 桃禧航空城酒店(桃園市大園區大觀路777號)二樓新屋廳 2022 聚亨 20180529 高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室) 2239 英利-KY 20180529 彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1) 2420 新巨 20180529 新北市新店區北新路一段92號3樓(文化劇場演藝廳) 2441 超豐 20180529 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室) 2442 新美齊 20180529 臺北市內湖區洲子街12號2樓(會議室B廳) 2467 志聖 20180529 桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心) 2712 遠雄來 20180529 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳 2732 六角 20180529 新竹縣體育場中型會議室(新竹縣竹北市福興東路一段1號) 2823 中壽 20180529 本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1) 2926 誠品生活 20180529 台北市信義區松高路11號6樓(誠品信義店視聽室) 3088 艾訊 20180529 新北市汐止區南興路55號8樓 3188 鑫龍騰 20180529 高雄市三民區博愛一路300號4樓(土銀大樓會議室) 3189 景碩 20180529 桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳) 3264 欣銓 20180529 新竹縣新豐鄉新興路1號明新科技大學 3413 京鼎 20180529 新竹科學園區竹南鎮科中路16號2樓 3416 融程電 20180529 新北市三重區興德路111之2號9樓(本公司員工教育訓練室) 3557 嘉威 20180529 高雄市楠梓區加昌路600之7號。(楠梓加工出口區管理處第二會議室) 3563 牧德 20180529 新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室 3644 凌嘉科 20180529 台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室) 3673 TPK-KY 20180529 台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳) 3680 家登 20180529 新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心) 3686 達能 20180529 桃園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心2樓) 3688 華立捷 20180529 新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室) 4108 懷特 20180529 桃園市楊梅區獅二路十號三樓 4153 鈺緯 20180529 新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳) 4556 旭然 20180529 雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心) 4722 國精化 20180529 高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心 4726 永昕 20180529 苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室 4747 強生 20180529 台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 5209 新鼎 20180529 台北市八德路3段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心501室) 5233 有量 20180529 桃園市龜山區茶專路六號 5263 智崴 20180529 高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂) 5315 光聯 20180529 台中市潭子區台中加工出口區復興路二號(員工餐廳) 5475 德宏 20180529 桃園市楊梅區楊湖路二段491號(三湖社區活動中心) 5514 三豐 20180529 台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店晶鑽廳) 5543 崇佑-KY 20180529 台中市北屯區后庄路306號(台中兆品酒店) 6151 晉倫 20180529 桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店) 6417 韋僑 20180529 台中市大里區仁化里工業路2號二樓會議室(經濟部工業局大里工業區服務中心二樓會議室) 6438 迅得 20180529 桃園市中壢區榮民路396號2樓(中壢區中山里集會所) 6441 廣錠 20180529 新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室) 6442 光聖 20180529 救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號) 6496 科懋 20180529 外貿協會南港國際展覽中心(台北市南港區經貿二路1號502會議室) 6504 南六 20180529 高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓會議室) 6516 勤崴 20180529 台北市中正區羅斯福路二段100號4樓 6521 金樺 20180529 台北市南港區園區街3號17樓(F棟)(南港育成中心) 6530 創威 20180529 集思台大會議中心亞歷山大廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1) 6560 欣普羅 20180529 新北市新莊區中正路80之1號4樓A教室(新莊農會) 6565 物聯 20180529 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室) 6569 醫揚 20180529 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓 6585 鼎基 20180529 高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室) 6633 萊鎂醫 20180529 新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓 8039 台虹 20180529 高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號 8066 來思達 20180529 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-會議室) 8101 華冠 20180529 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 8383 千附 20180529 桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓 8401 白紗科 20180529 台中市太平區育賢路286號(賀緹酒店) 8424 惠普 20180529 台北市鄭州路137號一樓會議室 8476 台境 20180529 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號) 8487 愛爾達 20180529 台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心202室) 8927 北基 20180529 新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心) 8928 鉅明 20180529 高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂) 9933 中鼎 20180529 台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳) 1338 廣華-KY 20180530 北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心洛克廳) 1413 宏洲 20180530 桃園市龜山區楓樹村宏洲街29號 1598 岱宇 20180530 彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室) 1731 美吾華 20180530 桃園市楊梅區獅二路十號三樓 1752 南光 20180530 台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室) 1760 寶齡富錦 20180530 臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室) 2421 建準 20180530 高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳) 2597 潤弘 20180530 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓) 2612 中航 20180530 台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳 2718 晶悅 20180530 晶悅國際飯店-桃園市桃園區大興路269號一樓(鴻運廳) 2727 王品 20180530 台中市西區館前路57號B1全國大飯店國際廳會議室 2748 雲品 20180530 新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店) 2851 中再保 20180530 台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室 3010 華立 20180530 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心) 3030 德律 20180530 台北市士林區德行西路45號5樓 3167 大量 20180530 桃園市八德區友聯街49號(本公司) 3535 晶彩科 20180530 新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室) 3661 世芯-KY 20180530 台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓) 4736 泰博 20180530 本公司(新北市五股區五工二路127號) 4915 致伸 20180530 臺北市中正區徐州路2號4樓 （台大醫院國際會議中心） 4916 事欣科 20180530 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室(桃園市中壢區東園路57號) 4972 湯石照明 20180530 新北市板橋區大觀路三段240號(崑崙公園市民活動中心) 5230 雷笛克光學20180530 福朋酒店3F東廳(新北市中和區中正路631號) 5274 信驊 20180530 新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓) 5536 聖暉 20180530 台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳) 6109 亞元 20180530 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓 6155 鈞寶 20180530 桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室) 6196 帆宣 20180530 臺北市南港區園區街3號3樓視聽會議中心舉行 6251 定穎 20180530 桃園住都大飯店祥福廳(桃園市桃鶯路398號) 6434 達輝光電 20180530 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室 6462 神盾 20180530 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館) 6464 台數科 20180530 台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳) 6603 富強鑫 20180530 富強鑫精密工業(台南市關廟區埤頭里保東路269號) 8255 朋程 20180530 桃園市蘆竹區南崁路2段22號地下一樓會議室 8271 宇瞻 20180530 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP3會議室) 1762 中化生 20180531 台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室) 3138 耀登 20180531 桃園市八德區和平路772巷19號 3374 精材 20180531 桃園市中壢區吉林路23號地下一樓 5457 宣德 20180531 桃園市龜山區民生北路一段568號(本公司會議室) 6204 艾華 20180531 晶悅國際飯店2F(桃園市桃園區大興路269號) 6470 宇智 20180531 新竹市金山八街一號一樓會議室 6803 崑鼎 20180531 台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店505會議室) 8176 智捷 20180531 新竹市新竹科學工業園區展業一路2號2F 8240 華宏 20180531 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心) 1457 宜進 20180601 桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠) 3169 亞信 20180601 新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館2F愛迪生廳 3515 華擎 20180601 天母沃田旅店502會議室(台北市士林區中山北路七段127號) 4739 康普 20180601 經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4760 勤凱 20180601 高雄市大寮區大有三街32號勤凱會議室 5271 紘通 20180601 新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號(本公司會議室) 5310 天剛 20180601 新北市新莊區五權一路一號2樓之2(新北市工商發展投資策進會會議廳) 6281 全國電 20180601 新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓大會議室 6575 心悅 20180601 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(B棟遠雄U-Town接待中心) 8084 巨虹 20180601 新北市中和區中正路716號地下二樓 8462 柏文 20180601 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室) 1529 樂士 20180604 台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號) 4921 宏陽 20180604 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室 5216 優燈 20180604 新竹科學園區研新二路1號 5523 豐謙 20180604 台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室 6242 立康 20180604 立康生醫事業股份有限公司國際會議廳(地址：台南市永康區環工路29號) 1259 安心 20180605 台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室 1304 台聚 20180605 臺北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心國際演藝廳) 1308 亞聚 20180605 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 1445 大宇 20180605 台北市西寧北路70-1號6樓(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會) 1516 川飛 20180605 台北市信義區光復南路495號11樓 1589 永冠-KY 20180605 桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號) 1595 川寶 20180605 桃園市蘆竹區錦溪路99號3樓(錦中社區活動中心) 1781 合世 20180605 新北市中和區中正路716號地下二樓 2024 志聯 20180605 本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號) 2327 國巨 20180605 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室) 2330 台積電 20180605 本公司企業總部大樓(新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠) 2359 所羅門 20180605 台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室 2375 智寶 20180605 新北市汐止區新台五路一段99號4樓悅來國際會議中心C廳 2379 瑞昱 20180605 新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳) 2385 群光 20180605 新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室) 2456 奇力新 20180605 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所) 2483 百容 20180605 台中市工業區25路20號 2486 一詮 20180605 新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂) 2723 美食-KY 20180605 台中市南屯區工業18路29號(新幹線花園酒店) 3002 歐格 20180605 台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1 3297 杭特 20180605 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵分站多媒體室) 3521 鴻翊 20180605 新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登酒店 3581 博磊 20180605 新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳) 3623 富晶通 20180605 台北市民權西路53號B1巴赫廳 3703 欣陸 20180605 台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心) 4137 麗豐-KY 20180605 台北市松山區忠孝東路5段510號26樓 4523 永彰 20180605 桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號永彰觀音廠 5278 尚凡 20180605 台北市羅斯福路三段62號(金融研訓院402室) 5317 凱美 20180605 新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2 5388 中磊 20180605 苗栗縣竹南鎮友義路81號4樓 5604 中連貨運 20180605 台中酒廠(台中市西屯區工業28路2號) 5904 寶雅 20180605 台南市民族路三段74號(本公司6樓會議室) 6201 亞弘電 20180605 台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室) 6409 旭隼 20180605 台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心) 6456 GIS-KY 20180605 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 6510 精測 20180605 桃園市中壢區民權路398號 6534 正瀚 20180605 南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室) 6547 高端疫苗 20180605 新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室 8121 越峰 20180605 桃園市大園區中正東路442號2樓城市商旅會議宴會廳 8442 威宏-KY 20180605 台北市中山區中山北路二段63號(台北國賓大飯店) 8466 美(吉吉)-KY20180605 新北市土城區沛陂里三民路4號3樓(經濟部工業局土城工業區服務中心) 1454 台富 20180606 台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會) 1711 永光 20180606 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 2606 裕民 20180606 國軍英雄館-台北市長沙街一段20號 2704 國賓 20180606 台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳 3141 晶宏 20180606 台北市內湖區堤頂大道一段327號 4147 中裕 20180606 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓) 4951 精拓科 20180606 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室) 3068 美磊 20180607 桃園市平鎮區南豐路270號(本公司二樓員工餐廳) 3522 宏森 20180607 桃園市桃園區南平路166號(晶宴會館桃園館) 6257 矽格 20180607 新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館) 6292 迅德 20180607 桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心) 6412 群電 20180607 新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室) 6561 是方 20180607 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館-里仁廳) 8183 精星 20180607 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號三樓 9918 欣天然 20180607 新北市中和區錦和路388號3樓(晶豪樓) 1708 東鹼 20180608 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號 1906 寶隆 20180608 雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室) 2015 豐興 20180608 台中市后里區民生路268號(台中市后里區農會三樓會議廳) 2231 為升 20180608 彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳) 2360 致茂 20180608 桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室) 2433 互盛電 20180608 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 2705 六福 20180608 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」 2820 華票 20180608 台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳 2849 安泰銀 20180608 新北市新莊區中正路80號4樓新莊農會大會堂 2856 元富證 20180608 台北市農會大禮堂(台北市復興南路一段390號15樓) 2881 富邦金 20180608 台北市中山北路二段五十號十四樓(台北富邦銀行中山大樓十四樓大禮堂) 3023 信邦 20180608 信邦電子股份有限公司員工餐廳(苗栗縣苗栗市國華路582號) 3026 禾伸堂 20180608 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室) 3040 遠見 20180608 新北市板橋區府中路29-1號15樓(板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳) 3206 志豐 20180608 新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳) 3259 鑫創 20180608 新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳) 3294 英濟 20180608 新北市中和區建八路16號14樓(英錡科技股份有限公司會議室) 3434 哲固 20180608 桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室) 3454 晶睿 20180608 新北市中和區連城路192號地下二樓會議室 3530 晶相光 20180608 新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室 3577 泓格 20180608 新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室) 3627 華信科 20180608 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 3630 新鉅科 20180608 台中市外埔區大東里甲東路三十七號 3666 光耀 20180608 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心牛頓廳 3669 圓展 20180608 新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司1樓會議室) 4116 明基醫 20180608 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳 4171 瑞基 20180608 台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室) 4177 柏登 20180608 台北市內湖路一段516號6樓(實踐菁英會館603室) 4732 彥臣 20180608 台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號5樓) 4923 力士 20180608 新北市五股區中興路一段10號9樓之1 4956 光鋐 20180608 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳) 4977 眾達-KY 20180608 國立臺灣師範大學(圖書館校區)進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段129號) 5432 達威 20180608 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 5489 彩富 20180608 台北市中山北路七段127號沃田旅店(原天母國際會議中心) 5878 台名 20180608 台北市館前路49號6樓會議室舉行 6026 福邦證 20180608 台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館) 6146 耕興 20180608 桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室) 6206 飛捷 20180608 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心) 6288 聯嘉 20180608 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號 6425 易發 20180608 桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司) 6559 研晶 20180608 新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司會議室) 6617 共信-KY 20180608 台北市松江路168號13樓台灣省商業總會 6674 鋐寶科技 20180608 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期會館宴會廳) 8279 生展 20180608 台南市新營區開元路154號 9802 鈺齊-KY 20180608 雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號) 1337 再生-KY 20180611 高雄市左營區崇德路801號 (高雄蓮潭國際會館R102教室) 1452 宏益 20180611 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳) 1590 亞德客-KY20180611 新北市三峽區大學路63號(福容大飯店) 1626 艾美特-KY20180611 臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館) 2308 台達電 20180611 桃園市桃園區興隆路18號2樓會議廳 2458 義隆 20180611 新竹科學園區新竹縣創新一路十二號(本公司一樓會議室) 2474 可成 20180611 台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號3樓) 2484 希華 20180611 台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 2495 普安 20180611 新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳) 3029 零壹 20180611 台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓 3211 順達科 20180611 桃園市龜山區華亞科技園區華亞一路66號1樓 3390 旭軟 20180611 晶悅國際飯店(桃園市桃園區大興路269號) 3511 矽瑪 20180611 尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號) 3597 映興 20180611 台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室) 3603 建祥國際 20180611 新北市新莊區五工路95號(經濟部工業局新北產業園區服務中心會議室) 3664 安瑞-KY 20180611 台北市信義區菸廠路88號6樓606室(松山文創園區) 3707 漢磊 20180611 新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳) 4995 晶達 20180611 新北市新店區寶橋路235巷137號9樓 5225 東科-KY 20180611 集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1) 5299 杰力 20180611 新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室) 6126 信音 20180611 新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳) 6184 大豐電 20180611 新北市板橋區中山路一段161號5樓(新北市政府階梯會議室0511室) 8011 台通 20180611 經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓禮堂(地址:新北市新莊區五工路95號) 8358 金居 20180611 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳) 8450 霹靂 20180611 雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號 1307 三芳 20180612 高雄市國賓大飯店(高雄市民生二路202號20樓) 1524 耿鼎 20180612 桃園市蘆竹區內溪路48號 2030 彰源 20180612 雲林縣斗六工業區服務中心(雲林縣斗六市工業區斗工十路7號) 2303 聯電 20180612 新竹科學工業園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳) 2347 聯強 20180612 台北市八德路二段260號中影八德大樓3樓演講廳 2373 震旦行 20180612 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 2741 老四川 20180612 蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室) 2912 統一超 20180612 台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓) 3008 大立光 20180612 台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心) 3045 台灣大 20180612 台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心) 3115 寶島極 20180612 桃園縣蘆竹鄉南山路一段276號 3265 台星科 20180612 新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號(本公司) 3311 閎暉 20180612 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓) 3373 熱映 20180612 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓 3556 禾瑞亞 20180612 珠寶大樓七樓會議室(地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓) 4166 友霖 20180612 台北市復興北路99號6樓 4173 久裕 20180612 新北市中和區中正路631號3樓(台北中和福朋酒店) 4560 強信-KY 20180612 :桃園市桃園區延平路147號1樓(桃園市婦女館101會議室) 4738 尚化 20180612 台北市中山北路三段22號 4919 新唐 20180612 新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室) 4974 亞泰 20180612 新北市中和區中正路866-11號11樓(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室) 5212 凌網 20180612 新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室) 5508 永信建 20180612 高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室) 6123 上奇 20180612 台北市內湖區成功路5段420巷28號(康寧生活會館) 6527 明達醫 20180612 桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店) 8444 綠河-KY 20180612 台北福華大飯店(地址：台北市仁愛路三段160號4樓405會議室) 1215 卜蜂 20180613 本公司南投廠會議室(南投市南崗工業區工業東路17號) 1713 國化 20180613 台北市羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-達文西廳) 1902 台紙 20180613 新民國小活動中心(台南市新營區公園路一段136號) 2397 友通 20180613 新北市汐止區大同路一段128號富信大飯店4樓華美廳 2439 美律 20180613 台中市南屯區工業區23路22號 3017 奇鋐 20180613 高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳) 3299 帛漢 20180613 南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號) 3372 典範 20180613 高雄市高雄加工出口區中一路2號 3527 聚積 20180613 本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓) 3558 神準 20180613 桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心 4728 雙美 20180613 台南市新市區台南科學園區南科二路十二號(經濟部中小企業處南科育成中心) 5211 蒙恬 20180613 新竹市光復路二段二巷47號一樓 6120 達運 20180613 中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室(台中市西屯區中科路2號) 6166 凌華 20180613 新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室 6173 信昌電 20180613 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心103會議室) 6452 康友-KY 20180613 台北市信義區信義路五段5號世貿展覽館1館第一會議室 8085 福華 20180613 本公司(新北市三峽區中正路一段393號) 8446 華研 20180613 台北市忠孝東路二段95號13樓會議室 8477 創業家 20180613 臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室 1503 士電 20180614 台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店二樓國際廳) 2241 艾姆勒 20180614 新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳) 2313 華通 20180614 桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司 2450 神腦 20180614 桃園市龜山區復興三路500號 2451 創見 20180614 台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 2897 王道銀行 20180614 台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳 3016 嘉晶 20180614 新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳) 3097 拍檔 20180614 本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓) 3231 緯創 20180614 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅廳) 3323 加百裕 20180614 桃園市龍潭區工五路128號本公司三樓餐廳 3504 揚明光 20180614 台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號) 3529 力旺 20180614 新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室 3679 新至陞 20180614 晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場) 3689 湧德 20180614 桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店) 3694 海華 20180614 新北市新店區北新路三段213號2樓 4138 曜亞 20180614 新北市中和區中正路631號(福朋喜來登酒店) 4714 永捷 20180614 台南市中西區和緯路五段91號(湖美帝璟接待中心) 4904 遠傳 20180614 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4952 凌通 20180614 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳 5007 三星 20180614 本公司交誼廳(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號) 5347 世界 20180614 新竹科學工業園區園區三路123號本公司會議廳 5484 慧友 20180614 新北市深坑區北深路三段265號33F_VIP3,4(台北深坑假日飯店) 6185 幃翔 20180614 新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室) 6187 萬潤 20180614 高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(北嶺里社區活動中心) 6191 精成科 20180614 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心志清大樓5106室) 6269 台郡 20180614 高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳) 6277 宏正科 20180614 新北市汐止區大同路二段125號4樓博物館 6491 晶碩 20180614 桃園市龜山區興業街5號 6499 益安 20180614 台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室) 8099 大世科 20180614 本公司(台北市中山北路三段22號北設工大樓18樓) 9919 康那香 20180614 台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠) 1560 中砂 20180615 新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳) 1730 花仙子 20180615 台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院) 2412 中華電 20180615 新北市板橋區民族路168號中華電信學院 2596 綠意 20180615 台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室) 2885 元大金 20180615 台北市杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心集會堂) 3014 聯陽 20180615 新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室 3035 智原 20180615 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓) 3266 昇陽 20180615 台北市大安區敦化南路二段97號11樓 3545 敦泰 20180615 新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳) 3629 群富通 20180615 苗栗縣竹南鎮公園路206號B128研習教室(苗北藝文中心) 4550 長佳 20180615 台北市中山區樂群二路199號3樓(台北萬豪酒店-春廳) 4927 泰鼎-KY 20180615 台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店地下一樓 5340 建榮 20180615 桃園巿楊梅區大模街九號三樓(楊梅區農會三樓) 5469 瀚宇博 20180615 桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心) 6129 普誠 20180615 新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館) 6156 松上 20180615 新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓) 6497 亞獅康-KY20180615 臺北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店)1樓/大宴會廳C廳 8054 安國 20180615 南港軟體工業園區視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓） 2031 新光鋼 20180619 本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號) 2729 瓦城 20180619 新北市中和區中正路631號3樓(福朋酒店東南廳) 3152 璟德 20180619 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓 3338 泰碩 20180619 台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳) 3391 佳得 20180619 新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室 4192 杏國 20180619 台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處) 4554 橙的 20180619 台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區A401講堂) 4746 台耀 20180619 台北福華大飯店3樓金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓) 4911 德英 20180619 經濟部南台灣創新園區-服務館2樓-202簡報室 4976 佳凌 20180619 台中市潭子區台中加工出口區建國路1號『台中市加工出口區 從業員工康樂室』 5264 鎧勝-KY 20180619 沃田旅店(農訓中心)202教室(台北市士林區中山北路七段127號) 5538 東明-KY 20180619 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室) 6230 超眾 20180619 新北市三重區興德路123-1號R樓 6506 (又又)邦 20180619 南投市南崗工業區永興路3號 6581 鋼聯 20180619 永豐棧酒店(台中市西屯區臺灣大道二段689號)3樓劍橋廳 6609 瀧澤科 20180619 桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳) 8409 商之器 20180619 台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室) 9962 有益 20180619 高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺社區活動中心) 1236 宏亞 20180620 桃園市八德區建國路386號(本公司建國廠) 2033 佳大 20180620 本公司永康二廠二樓會議室(臺南市永康區中正北路九六五號) 3055 蔚華科 20180620 新竹市東大路二段17號(新竹市立演藝廳國際會議室) 3284 太普高 20180620 高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓) 3481 群創 20180620 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 3591 艾笛森 20180620 新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室) 3592 瑞鼎 20180620 新竹市科學園區展業一路2號會議室 4205 中華食 20180620 屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號) 6183 關貿 20180620 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 8179 旭德 20180620 新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室 8215 明基材 20180620 住都大飯店住祥廳(桃園市桃園區桃鶯路398號) 2527 宏璟 20180621 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館) 3044 健鼎 20180621 桃園市平鎮區南豐路261號-平鎮工業區管理中心會議室 3339 泰谷 20180621 南投縣南投市南崗二路85號(南投縣立婦幼館A棟三樓大禮堂) 3376 新日興 20180621 新北市樹林區中正路278號(雙岩龍鳳城餐廳) 3548 兆利 20180621 新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳) 3665 貿聯-KY 20180621 新北市中和區中正路726號A棟B2會議室 4120 友華 20180621 PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓) 4438 廣越 20180621 台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室 4966 譜瑞-KY 20180621 台北市信義路4段236號7樓 6512 啟發電 20180621 新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳) 6523 達爾膚 20180621 台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心蘇格拉底廳) 8027 鈦昇 20180621 高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室) 8110 華東 20180621 高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室 8163 達方 20180621 住都大飯店(桃園市桃鶯路398號) 8406 金可-KY 20180621 台中市大雅區科雅二路8號2樓(會議室) 1101 台泥 20180622 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳) 1305 華夏 20180622 苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店) 1309 臺達化 20180622 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 2301 光寶科 20180622 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓) 2351 順德 20180622 本公司會議室(彰化市彰南路2段260號) 2488 漢平 20180622 本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號) 2883 開發金 20180622 台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳 4161 聿新科 20180622 本公司一樓視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號) 4431 敏成 20180622 桃園市桃園區經國路168號(23樓第一會議室) 5306 桂盟 20180622 成大會館C廳(台南市東區大學路2號) 8096 擎亞 20180622 台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館) 1310 台苯 20180626 高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠) 1316 上曜 20180626 台南市中西區和緯路五段91號(本公司湖美帝璟建案接待中心) 2035 唐榮 20180626 本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號) 2059 川湖 20180626 高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司辦公大樓地下室) 2104 中橡 20180626 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳) 3150 鈺寶 20180626 新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳 3519 綠能 20180626 桃園市觀音區觀音工業區工業五路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂) 4119 旭富 20180626 桃園市蘆竹區長榮路55號(富立登國際大飯店) 6282 康舒 20180626 新北市淡水區淡金路三段159號 6287 元隆 20180626 新竹巿科學工業園區工業東二路一號(科技生活館) 6449 鈺邦 20180626 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓) 1474 弘裕 20180627 本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號) 2643 捷迅 20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心達文西廳) 3202 樺晟 20180627 新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳) 3257 虹冠電 20180627 新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室) 3537 堡達 20180627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號) 4174 浩鼎 20180627 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓) 4994 傳奇 20180627 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心) 6182 合晶 20180627 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號 6276 安鈦克 20180627 台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室 8071 能率網通 20180627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」 8171 天宇 20180627 新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心) 8222 寶一 20180627 台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室) 1584 精剛 20180628 本公司1F會議室(地址：台南市柳營區工一路15號) 4131 晶宇 20180628 苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室) 4968 立積 20180628 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室) 5344 立衛 20180628 新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳(新竹科學工業園區工業東二路一號) 8354 冠好 20180628 南投市南崗工業區工業路29號(總公司行政大樓4樓會議室) 9905 大華 20180628 新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓 1269 乾杯 20180629 台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心 1618 合機 20180629 本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 3219 倚強 20180629 臺北市大安區忠孝東路四段285號5樓會議室(大瀚國際商務中心) 3432 台端 20180629 新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室) 4168 醣聯 20180629 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1) 4195 基米 20180629 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心) 6101 寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路62號4樓 6469 大樹 20180629 桃園市中壢區成章四街143號 6511 綠晁 20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街6號 8480 泰昇-KY 20180629 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室) 8490 利得 20180629 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室) 註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。