〈國泰金經濟調查〉台灣今年GDP估值上調至2.3% 四大因素牽動經濟成長動能

國泰金控 (2882-TW) 今 (12) 日舉辦 2018 年第一季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，景氣改善由外而內，薪資回溫帶動消費，該團隊將 2018 年台灣經濟成長率 (GDP) 預測值由原本的 2.0% 上調至 2.3%。而 2018 年台灣經濟成長動能將受美國貿易主義等 4 大因素所牽動影響。

徐之強表示，2017 年經濟增長基礎廣泛，特別是歐洲和亞洲都出現了顯著增長。今年反映美國稅收政策變化帶來的投資，全球經濟可望進一步增長，並優於先前預期。

台灣部分，徐之強指出，主要受惠美、歐景氣優於先前預期，該團隊上調 2018 年台灣經濟成長率預測值，由 2.0% 上調到 2.3%，而且研判有 80% 的機率落在 1.9%~3.0%(原 1.7%~2.6) 間，站穩 2% 的可能性大增，甚至有機會挑戰 3%。

展望第二季，徐之強認為，經濟氣候將和 3 月一樣處在景氣轉弱的「陰」，季成長幅度雖僅有 0.62%，景氣衰退風險不高。

徐之強進一步提出，影響台灣 2018 經濟成長動能的主要因素包括：(1) 美國若開啟大規模貿易戰，恐衝擊全球經濟復甦動能；(2) Fed 若加快 / 加大升息步伐，恐造成市場動盪而壓抑成長動能；(3) 中國加大加快改革步伐，對經濟與政治產生的複雜交互影響；(4) 國內財經政策的調整與執行，加上兩岸非經濟因素干擾。