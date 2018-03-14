〈鴻海FII獲通過〉恐掀台商赴陸潮 顧立雄不擔心 指台股有5優勢

鴻海子公司富士康工業互聯網 (FII) 火速獲得大陸證監會核准掛牌，引發外界擔憂台商赴陸上市出走潮，對此，金管會主委顧立雄今 (14) 日表示，目前台灣資本市場相對大陸資本市場，至少有 5 大優勢，他還透露，「鴻海應該也會有公司在台灣掛牌」，但沒講明是什麼公司。

FII 短短 36 天就完成 A 股 IPO 流程，創下陸股有史以來上市速度最快的紀錄。其實自亞翔以「T＋A」(台股＋A 股) 模式成功掛牌後，市場湧現一股前進 A 股掛牌熱潮，據了解，鴻海集團的鵬鼎、食品業南僑旗下上海南橋都已表態要赴陸上市，外界擔心此舉會對台商赴大陸上市，產生「磁吸效應」。

顧立雄今天表示，鴻海 FII 去大陸掛牌，像鴻海這樣具國際性布局公司，在每個地方依照相關產業需求，有整體布局的考量，且 FII 本來就在大陸註冊，依現行法規，也只能在大陸掛牌上市。但除了大陸，顧立雄也透露，「鴻海應該也會有公司在台灣掛牌」。

顧立雄表示，目前仍限於大陸註冊公司才能在大陸申請掛牌，且大陸有比較嚴格的資本管制及外匯管制，會去大陸掛牌的大部分屬於內需較強的產業，在大陸募資後在大陸運用他的資金，不需要資本流動。

顧立雄表示，目前台灣資本市場相對大陸資本市場，至少有 5 大優勢，金管會會維持資本市場的動能和健全性，並擴大台灣資本市場的優越性。

5 大優勢包括：一、外匯管制較鬆，二、資本流動比較好，三、公司治理比他 (大陸) 健全，四、法規透明度比較好，五、財務揭露完整。