【顧德投顧】加權日KD依然黃金交叉，震盪仍可積極布局！

◆盤勢分析

【比特幣區塊鏈】止跌？PA 續攻！MOSFET、電池仍可留意！

美股道瓊、NASDAQ、費半如節目所說出現壓回，以 20MA 為觀察指標，不用去猜行情！而台股今週選擇權結算順勢壓回，整體結構並無改變，重點在於持股的調整！該怎麼操作？相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：今日指數下跌 56.83 點，但日 KD 還是黃金交叉，震盪壓回仍可佈局，而週 KD 黃金交叉 (週五確認) 一堆個股已展開波段行情，可好好把握！

【二】利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪下跌！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【PA】、【電池】、【板卡電競比特幣】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

面對美股的 10 年期公債殖利率，面對川普的關稅效應 (哪些國家會豁免)，白宮又會有誰脫離團隊！很多投資人在消息面掌握上無法跟上，可依照技術分析評判！目前美股及台股的看盤技巧皆在 20MA，日 KD 已黃金交叉，剩下的就是如何布局！何時發酵的問題！

產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (-1.5，留意 20MA 扣底值)，5483 中美晶 (-1.4)，6182 合晶 (-1.65)、3532 台勝科 (-2)，這個族群，可開始留意 sumco 股價走勢 (週三跌 1.89%)

【MOSFET】：6435 大中、6525 捷敏 (+0.8)、3317 尼克森 (+0.1)、8261? 鼎、5299 杰力、6138 茂達，此族群可開始留意中國長電科股價 (週三跌 3.1%)

【被動元件】：以 2327 國巨 (盤中在過歷史高點，高 427) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科(+2.5)、8043 蜜望實、6449 鈺邦(+2)、6175 立敦(+1.6)、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

【板卡電競比特幣】：上週先出後，昨天重新追蹤，6150 撼訊 (昨漲 24.5 元，今漲 23 元)！3443 創意 (-8)、3035 智原 (-0.6)、3661 世芯 (+3.5)、6591 動力 (-2)、2377 微星、2376 技嘉、3515 華擎、3540 曜越、2465 麗台、2399 映泰、2425 承啟 (+0.6)、5386 青雲 (再跌停，連 4 根)、2421 建準 (-1.1)，需隨時留意比特幣的報價，及其連動性

PA 三雄：8086 宏捷科 (-0.3)、2455 全新(+1)、3105 穩懋(-6) 等依照 5 日線防守區！

指數下跌逆勢上攻股：6535 順藥、8076 伍豐、4743 合一、8938 明安、2388 威盛、3218 大學光、1786 科妍、4927 泰鼎、3228 金麗科、8091 翔名、5281 大峽谷、3645 達邁，留意明日延續性

新的一年，將出現大規模波動！並且出現牛熊並存，多空都能賺的現象！！可積極參與行情，祝 2018 年新年行大運，萬事如意！

徐照興 分析師

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

