年内成品油調價首次擱淺 原油走勢指向不明

根據國家發改委14日消息，3月14日的前10個工作日平均價格與2月28日前10個工作日平均價格相比，調價金額每噸不足50元。本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。這是今年以來成品油調價首次擱淺。成品油分析師認為，近期國内外多空因素交織，國際原油價格走勢指向不明，下一輪成品油調價下調或擱淺的可能偏大。

2018年以來，國内成品油年内已迎來四次調價窗口，兩次上調、兩次下調，汽油累計下調115元/噸，柴油累計下調110元/噸。

進入3月後，消息面各項事件紛至，多空交織下原油一直未跳出區間震蕩格局。

“國内市場方面，成品油消費稅開始實施對市場提振有限。近期環保力度較大將對汽油需求造成一定影響。”胡雪表示。

值得注意的是，下一輪成品油調價周期内，中國原油期貨將上市，意義重大。不少煉廠表示，從年前開始已經有不少期貨公司開始積極遊說其參與中國原油期貨。

卓創資訊成品油分析師王蘆青認為，近期國際原油消息面仍缺乏明顯的指引，多空勢力繼續博弈的情況下，國際油價或延續震蕩，不過整體以偏空為主。隆衆石化網資訊分析師李彥預計，下一輪成品油調價下調或擱淺的概率較大。

來源：中國證券網

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