如興攜手伊雲谷 建立雲端運行系統 以期全面提升營運效能

牛仔褲代工大廠如興 (4414) 今日宣布與伊雲谷簽約，伊雲谷將協助如興於亞馬遜雲端服務 (AWS) 雲上建置 SAP S/4 HANA，同時提供雲端顧問服務與技術支援。如興選擇在 AWS 上運行 SAP S/4 HANA，能夠跨洲整合在中國、東南亞、非洲與中美洲超過 30 個據點的生產線和集團公司。借助 AWS 的雲端優勢，如興將能全面性地提升其營運效能，包括強化與優化生產、製程管控、產能提升，不只有效達到企業內控與稽核系統的強化，更進而協助降低成本，帶來最大化的效益。



如興在全球的據點擁有超過 35,000 名員工，從業務訂單、生產線、物料採購、預測分析、企業管理等，必須透過資訊化與科技化的高度結合，此次採用 AWS 雲平台技術，因應快速變動的巿場腳步，在每一個決定性的過程，都能快速、精準，讓如興成為時尚產業的最佳整合服務提供者。



如興董事長陳仕修表示，他相信科技是成衣行業成功的關鍵因素，雲端科技讓如興這樣的傳統產業更具競爭力。他說:「在 AWS 上運行 SAP S/4 HANA 提供了我們一個強大的平台，能夠更有彈性地布局全球！持續的創新與轉型能夠帶給客戶絕佳的體驗，上雲對如興來說不只立下了新里程碑，也將為下一個十年的傳統產業競爭定調。」



伊雲谷董事長林啓雄表示，伊雲谷身為 AWS 合作夥伴網路 (APN) 中 Premier Consulting Partner 的一員，很榮幸如興選擇與伊雲谷合作，在此專案中提供顧問服務與技術支援，將其 SAP S/4 HANA 搬遷上雲，更期盼能協助確保如興關鍵性商業應用程式在雲端上有良好的營運效能。



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