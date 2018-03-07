〈如興再起併購〉製造通路並進 打造紡織業的鴻海

牛仔褲廠如興 (4414-TW) 昨 (6) 日正式完成中和羊毛 (1439-TW) 流通在外 53.41% 普通股股權的交割作業，董事長陳仕修表示，在紡織業的上下產業中，如興專攻製造，中和未來將鎖定通路、品牌及貿易商等下游領域。法人表示，製造加通路，如興目標鎖定成為紡織業的鴻海(2317-TW)。

如興董事會 2 月底通過，擬以不超過 5000 萬美元額度內，透過取得 Keen Power Investments Limited (Samoa) 及 Sparkling Asia Limited(Belize) 100% 股權，以間接取得中和羊毛流通在外 53.41% 普通股股權。

陳仕修表示，如興在併購了玖地之後，主要的業務範圍還是在牛仔褲，這樣的產品在紡織業領域中其實還是不夠的，因為紡織業不是僅有牛仔褲而已。

陳仕修指出，成衣製造在紡織產業中是最勞力密集的一塊，而且大部分的台廠也都還是以成衣製造為主，在這塊領域，如興會持續進行自動化，不會停歇。

對於如興併購中和羊毛後，陳仕修表示，整個如興集團的定位將是供應鏈管理及策略投資者，至於集團目標，就中期 (3-5 年) 來看，陳仕修表示，要建立標準化的牛仔褲製造 SOP 以及標準化原物料管理。

陳仕修指出，這樣的想法，其實是師法汽車業，像是福斯及奧迪，豐田與 LEXUS，它們的零組件其實有超過 60% 都是可以共用的，因此建立製造標準化，就可以在成本方面有效控制。陳仕修強調，這就像小學生勞作課一樣，大家的原料都是一樣的，但是最後每個人做出來的成果卻是截然不同，因此對製造商來說，成本就可以有效降低。