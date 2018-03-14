〈財政部立院備詢〉明年推統一發票新兌獎方式 手續費估省8000萬元

財政部長許虞哲今 (14) 日赴立法院財委會進行業務報告並備詢，其中宣布明 (2019) 年 1 月 1 日起，將推出官方版統一發票網路 App 以及 24 小時兌獎服務，估計每張兌現手續費將由 15.8 元下降至 9 元左右，國庫每年手續費支出可節省 8000 萬元。

許虞哲表示，過去統一發票兌獎方式，想要兌領現金只能到全國約 1500 郵局據點兌換，未來包括 4 大超商、美廉社、全聯、一銀、彰銀、農業金庫、基層農漁會信合社等單位，皆加入獎金兌換行列，兌現據點增至將近 1.3 萬處，而郵局以後則不提供兌領獎服務。

許虞哲說，財政部也將推出官方兌獎 APP，未來民眾只要下載官方 App，與金融機構指定帳戶對接後，消費存入 App 的無實體發票，皆可自動對獎，中獎後可將獎金直接匯入得獎者帳戶，等於 24 小時都可以即時兌領獎。

至於針對統一發票新兌獎方式，立委江永昌財委會質詢時表示，明年統一發票兌領機制轉換後，手續費成本是否有調降的空間，許虞哲回應，此案由財金公司得標負責，原郵局兌領中獎發票每張手續費 15.8 元，兌領機制轉換後，手續費平均 1 張 9 元左右，估國庫每年手續費支出將可降至 2.67 億元，約節省 8000 萬元。