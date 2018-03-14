〈手錶刷卡時代來臨〉Garmin Pay正式上線 首創橫跨票證與信用卡支付

去 (2017) 年是行動市場支付元年，三大國際支付來台，讓手機變身錢包，今 (14) 日行動支付進階到「穿戴裝置」也可以刷卡消費，智慧手錶品牌 Garmin 今天攜手 iPASS 一卡通與中國信託、玉山、台北富邦、台新、國泰世華、聯邦等六大銀行，共同宣布台灣首發橫跨票證與信用卡的支付平台「Garmin Pay」正式上線。

行動支付市場從去年起風起雲湧，Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay 等三大國際支付品牌在台啟用服務，四大超商也陸續開通行動支付應用，主管機關也從政策面與通路端支持，希望全力達成 2020 年行動支付普及率達 6 成的目標。

據金管會統計，去年行動支付交易金額超過百億元，達 131 億元，全台行動支付使用率已近 4 成。

看好此龐大商機，穿戴裝置領導品牌 Garmin 自 2016 年投入行動支付，與 iPASS 一卡通推出全台首款支付手環，至今已創下高達 95% 動卡率。Garmin 今天進一步與中國信託、玉山、台北富邦、台新、國泰世華、聯邦等六大銀行，共同宣布台灣首發橫跨票證與信用卡的支付平台「Garmin Pay」正式上線。

所謂 Garmin Pay，有別於過去三大國際支付使用手機當錢包，是以支援 Garmin Pay 功能的手錶，透過 iOS 及 Android OS 作業系統，下載 Garmin Connect Mobile APP 應用程式，綁定 6 家合作銀行的信用卡，在消費時，Garmin Pay 付款時不需與手機連線，就可以獨立使用手錶付款，一支 Garmin 智慧錶最多可以綁定 10 張合作銀行的信用卡。

外界也關切 Garmin Pay 的支付安全，Garmin Pay 的支付安全經過特別設計，凡使用者脫下手錶，Garmin Pay 功能即自動失效，當使用者再次戴上手錶，需重新輸入自行設定的密碼，才能使用行動支付功能。

Garmin Pay 經密碼驗證後，手錶戴到哪，就能嗶付到哪。24 小時內僅第一次交易需輸入密碼，後續消費過程不需再輸入密碼，除非使用者脫下手錶才需重新輸入密碼。如果手錶有離開手腕進行支付需求，也僅需重新輸入密碼即可使用，若密碼輸入錯誤達 3 次，Garmin Pay 即會自動關閉錢包功能，提供高安全性的操作體驗。