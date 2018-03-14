【大行報告】廣發:看好估值偏低影視劇标的

廣發發布傳媒行業研報指，獨角獸新經濟公司成市場關注焦點。中長期看，一批獨角獸企業登陸國内市場，將加劇傳媒互聯網行業當中各個資産的競争格局演化，真成長價值將越辯越明。

短期來看，傳媒行業經五了連續2年下跌後，投資情緒、估值水平均處於歷史低點，風險偏好提升有助於股價的持續向上。此時商業模式偏向平台、流量入口的優質企業將得到更多的市場認可。從這個角度上來說，廣發認為A股當前傳媒的核心資産交易並不擁擠，估值合理，仍堅定看好部分優質資産的估值水位持續提升。

從短期催化上，廣發認為3月份的票房增速有望達到35%-40%，一季度票房的同比增速將達到35%以上，超出此前的市場預期，全年在工業化系列電影的帶動下有望整體票房繼續回暖。長期廣發仍堅定看好擁有核心IP和完整媒體集團架構的公司。此外，愛奇藝的IPO招股說明書中指明短期内容投入還將加大，廣發認為“優質版權吸引付費→視頻網站收入增加→版權開支增加→上遊CP商收入增加”邏輯仍然成立，建議關注當前估值水平較低的影視劇标的。3-4月逐漸迎來年報和一季報披露期，廣發看好估值偏低、業績穩健的企業。

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