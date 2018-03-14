中國批準拜耳收購孟山都 附加剝離資產等限制性條件

德商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)收購全球最大的種子公司孟山都(MON.N)一案周二獲得中國商務部的有條件批準，在爭取全球監管機構批準該並購案的艱苦努力中取得一項勝利。

中國商務部表示，附加限制性條件批準拜耳收購孟山都，要求在全球範圍內剝離拜耳的蔬菜種子業務、非選擇性除草劑業務以及玉米、大豆、棉花、油菜性狀業務等。

拜耳已承諾將以59億歐元(72.7億美元)出售旗下部分種子和除草劑業務給德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)，以消除歐盟監管機構的疑慮。拜耳還就出售蔬菜種子業務與巴斯夫進行排他性談判。

此外，拜耳還承諾基於公平、合理、無歧視條款，允許中國所有農業軟件應用程序開發者將其數字農業軟件應用程序連接到拜耳、孟山都及集中後實體在中國應用的數字農業平台。

拜耳收購孟山都一案已經獲得巴西監管機構批準。兩周前消息人士對路透表示，此案將獲得歐盟反壟斷機構的有條件批準。

拜耳當時表示，美國監管機構的審查進程落後於歐盟，但相信未來幾周會取得進展。(路透北京)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)