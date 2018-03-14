中美貿易戰一觸即發之際 中投或已清倉黑石股權

摘要：將近十一年前，中投公司以30億美元投資黑石，那是中投的第一筆投資，在當時引發極大關註。

媒體稱，中投已經拋售將近十一年前開始持有的黑石（Blackstone）股權。

新浪財經援引英國《金融時報》消息稱，中國主權財富基金據稱出售黑石的股權。

華爾街見聞查詢發現，《金融時報》援引中投高管消息稱，中投是逐步清倉的，特朗普上台前已經拋售多數股權。該報提到，中投是在中美貿易關系日益緊張的形勢下采取了這一行動。一位前中投顧問稱，中投這麽做是明智的，對黑石的投資一直是沈重的政治包袱。

黑石集團是全世界最大獨立另類資產管理機構之一，資管業務覆蓋企業私募股權基金、房地產基金、高級債券基金、私人對沖基金和封閉式基金等。黑石集團還提供並購咨詢等各種金融咨詢服務。

目前得到官方證實的中投最早對黑石股權投資發生在2007年，也就是黑石在美國公開上市前。

據新華社報道，2007年5月20日，籌備期間被稱為國家外匯投資公司的中投以30億美元購買黑石部分無投票權股權，持股比例不足10%，購買價格是黑石計劃公開發售價格的95.5%，承諾至少持有四年。

上述報道稱，這是籌備中的國家外匯投資公司進行的第一筆投資。

2008年10月，黑石遞交美國證監會文件顯示，中投增持黑石股票，持有比例從9.9%上升到12.5%。當時正處金融危機期間，黑石的股價自上市後截至當時累跌約70%。

本周二黑石股價收跌0.49%，收報34.26美元，較IPO發行價31美元高逾10%。《金融時報》提到，黑石表示，如果持有至今，在IPO時購買公司股票的投資者持股價值已經增長約117%。

公開信息顯示，直到去年，黑石還和中投有密切合作。

去年6月黑石宣布，以總價超過120億歐元將歐洲物流地產公司Logicor出售中投。這成為歐洲史上第二大房地產交易，中國第四大海外收購交易。去年12月路透消息稱，黑石正在收購中投所持Logicor的10%股權。

新華社報道稱，中投總經理屠光紹去年5月19日在中投紐約代表處開業儀式上表示，因為看好中美兩國深化投資合作的潛力，公司將逐步調整投資戰略，增加在美直接投資。

本文來自華爾街見聞

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