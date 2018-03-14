電競收視率已超越曲棍球 分析師：有望超越職棒大聯盟

隨著專業電競賽事行業的崛起 (esports)，迅速的增加了遊戲發行商及周邊硬體開發商的業務，分析師指出，晶片製造商輝達 Nvidia（NVDA-US）也因此受惠於高端電競的發展。

據華爾街調研機構 Bernstein 週二 （13 日）的報告顯示，「雖然輝達把大部份的焦點放在 AI（人工智能）上、及數據中心等業務，遊戲仍然遠遠超過了營收的 50%，並在過去幾年非常強勁的成長」。電競晶片營收的年複合增長率從 2012 年至 2016 年為 33%。展望未來，Bernstein 「將遊戲增長率保持在雙位數」。

Bernstein 預計輝達的遊戲處理器年複合營收成長至 2019 年達 16%。輝達股價週二創下了歷史新高的每股 254.50 美元，但收盤下滑了 0.8% 至每股 247.71 美元。

輝達股價日線趨勢圖

「雖然從加密貨幣的採礦業務上，短期需求量超越了遊戲的晶片業務，但長期看來，電競才是真正帶動輝達的未來業務」。Bernstein 認為早期受惠於電競的企業如媒體視頻服務 Twitch （亞馬遜 Amazon （AMZN-US）子公司，而 Twitch 也還是延續傳統，為最大的 esports 串流平台。

與此同時，遊戲發行商正處於通過贊助、廣告、授權、活動門票銷售、和商品銷售來實現電子競技變現化的初期階段。Bernstein 認為，「雖然目前電競只佔整體遊戲市場的一小部份，但為該行業提供了一個潛在的巨大增長領域」。

電競市場的 2017 年營收為 7 億美元，但整體電玩市場達 1000 億美元，可見潛力無比。分析師認為於 2021 年，電競市場有望達 16.5 億美元營收。

目前 3 間遊戲發行商獨霸電競市場：Valve、Riot Games、及 Activision Blizzard（ATVI-US）。Valve 發布的巨作如「Dota 2」和「反恐精英：全球攻勢」。騰訊控股（TCEHY-US）的子公司 Riot Games 擁有「英雄聯盟 League of Legends」，而 Activision 的暴雪部門擁有「爐石傳說」和「守望先鋒」。

研究公司 Newzoo 預計，電競的全球觀眾人數預計將從目前的 1.43 億人增加到 2021 年的 2.5 億。Bernstein 發現，電子競技愛好者往往年輕、有錢、也比一般在線人群的工作穩定性更強，使他們對廣告商很有吸引力。

在美國市場上，電競觀眾已超越了冰上曲棍球的歡迎度，收視率有望於 2020 年超越美國職棒大聯盟成為全美第 2 受歡迎「運動」。