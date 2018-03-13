矛頭集體對準中國？歐盟考慮將對華鋁箔反傾銷稅延長五年

摘要：媒體稱，歐盟以反傾銷為由，正考慮對來自中國的部分鋁箔卷再徵收五年高關稅。在此之前，歐盟已經延長了中國不鏽鋼無縫鋼管的反傾銷稅徵收時間。

據彭博社周二報導，歐盟委員會表示，將考慮是否對中國出口的不超過 10 公斤（22 磅）的鋁箔卷再徵收五年關稅，最高稅率達 35.6%，理由是懷疑中國以低於成本的價格在歐洲傾銷這種用於消費品包裝的材料。

歐盟委員會在宣布啟動最長 15 個月的調查時表示，有八家歐盟製造商要求延長反傾銷稅，他們占歐盟此類鋁箔產量的 40% 以上。這項反傾銷稅將在 3 月 14 日失效，不過在調查期間將繼續徵收；中國企業面臨着從 14.2% 到 35.6% 不等的稅率。

此前，歐盟於 3 月 6 日宣布，將對中國不鏽鋼無縫鋼管的反傾銷稅延長 5 年，繼續對中國涉案產品徵收 48.3% 至 71.9% 的高額關稅，從 7 日起生效。

美國對華開徵鋁產品雙反稅

在歐盟之前，美國已經宣布將對中國相關產品徵收反傾銷稅和反補貼稅。

2 月底，美國商務部發表聲明說，美國政府將對中國相關廠商徵收 48.64% 至 106.09% 的反傾銷稅，以及 17.14% 至 80.97% 的反補貼稅，有效期為五年。

商務部部長羅斯在聲明中說：「本屆政府致力於進行公平和互惠的交易，我們不會允許美國工人和企業受到不公平進口的傷害。」

中國商務部貿易救濟局局長王賀軍就此發表談話指出，從調查過程和結果看，美方依然罔顧世貿組織規則，嚴重損害了中國鋁箔出口企業利益，中方對此表示強烈不滿。在反傾銷方面，美國商務部仍以其國內法為依據，繼續認定中國為「非市場經濟國家」，採用「替代國」做法，認定中國鋁箔產品低於市場公平價格；在反補貼方面，美國商務部人為地將中國原材料供應商、金融機構認定為「公共機構」，裁出了畸高稅率。

歐盟尋求美國鋼鋁關稅「豁免」

近來，川普挑起的貿易戰愈演愈烈。

上周，歐盟貿易專員曾喊話美國，要美國看在歐美盟友的面子上，豁免歐盟在鋼鐵和鋁製品上的關稅。

之後，參與美國貿易代表與歐盟貿易專員會後簡報的人員稱，如果工會能夠證明自身能夠促使企業削減過剩產能，同時滿足其他一些條件，那麼美國可以在鋼鐵及鋁材上給予關稅豁免。一名歐盟官員表示美國將在未來數日公布相關指引。

『新聞來源／華爾街見聞』