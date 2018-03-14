至少四十年未見！川普的白宮每17天走一位高官

摘要：截至美國時間 3 月 13 日本周二，到川普的首席經濟顧問科恩辭職為止，川普上任 417 天內，白宮已有 24 位高官離職，相當於大概每 17 天就有一人離開白宮。

首發於 3 月 8 日 1 點 21 分，更新蒂勒森等人離職。

至少四十年來，還沒有哪一任美國總統執政時白宮高官換得像川普這樣頻繁。

截至美國時間 3 月 6 日本周二，到川普的首席經濟顧問科恩辭職為止，川普上任 411 天內，白宮已有 22 位高官離職，相當於大概每 20 天就有一人離開白宮。

3 月 13 日本周二，媒體爆出美國國務卿蒂勒森被解除職務，此後川普在 Twitter 證實此消息，稱現任中情局局長 Mike Pompeo 將接任蒂勒森。

至此，在川普上任 417 天內，白宮已有 24 位高官離職，相當於大概每 17 天就有一人離開。其中有 20 名白宮工作人員，兩名管理層工作人員，兩名內閣高官。

按離職的時間順序，華爾街見聞在此列出他們分別是：

1、2017 年 2 月 13 日離職的前國家安全顧問邁克 • 弗林（Michael Flynn）

2、2017 年 2 月 17 日離職的前國家安全委員會西半球事務高級主管迪爾（Craig Deare）

3、2017 年 3 月 30 日離職的前白宮副幕僚長凱蒂 • 沃爾什（Katie Walsh）

4、2017 年 4 月 9 日離職的前安全副顧問麥克法蘭（KT McFarland）

5、2017 年 5 月 9 日離職的前 FBI 局長科米（James Comey）

6、2017 年 5 月 30 日離職的前白宮通訊聯絡主任邁克爾 • 杜布克（Michael Dubke）

7、2017 年 7 月 21 日離職的前白宮發言人肖恩 • 斯派塞（Sean Spicer）

8、2017 年 7 月 23 日離職的前白宮幕僚長普利巴斯（Reince Priebus）

9、2017 年 7 月 27 日離職的前國家安全委員會中東事務高級主管（Derek Harvey）

10、2017 年 7 月 31 日離職的前白宮通訊聯絡主任斯卡拉姆齊（Anthony Scaramucci）

11、2017 年 8 月 18 日離職的前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）、

12、2017 年 8 月 19 日離職的前總統特別顧問、對沖基金大佬伊坎（Carl Icahn）

13、2017 年 8 月 25 日離職的前總統反恐事務顧問高爾卡（Sebastian Gorka）

14、2017 年 9 月 29 日離職的前衛生與公共服務部部長普萊斯（Tom Price）

15、2017 年 12 月 8 日離職的前國家安全副顧問迪娜 · 鮑威爾（Dina Powell）

16、2017 年 12 月 22 日離職的前總統副幕僚長迪爾伯恩（Rick Dearborn）

17、2018 年 1 月 20 日離職的前公共事務辦公室公關主任紐曼（Omarosa Manigault Newman）

18、2018 年 1 月 20 日離職的前白宮通訊主任希克斯（Hope Hicks）

19、2018 年 1 月 29 日離職的前 FBI 代理局長安德魯 • 麥凱布（Andrew McCabe）

20、2018 年 2 月 7 日離職的前白宮秘書波特（Rob Porter）

21、2018 年 2 月 27 日離職的前白宮通訊副主任拉斐爾（Josh Raffel）

22、2018 年 3 月 6 日離職的前白宮國家經濟委員會主任科恩（Gary Cohn）

23、2018 年 3 月 9 日離職的美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）

24、2018 年 3 月 13 日離職的川普個人助理麥肯蒂（John McEntee）

在科恩辭職消息確認以前，華爾街見聞就提到，川普 3 月 6 日稍早在 Twitter 暗示，白宮還可能有些人事變動。

川普當時發帖稱：「假新聞說白宮亂成一團。錯了！人總是來了又走的，我想在做最終決定以前好好對話，我還有些人想換掉（總是尋求完美）。這裡沒有混亂，只有偉大的能量！」

此後華爾街見聞文章稱，科恩是白宮最後一個全球主義者，他離開後，白宮沒有人願意將個人所有政治資本用於勸說川普不要開徵保護性關稅。

在投資者眼中，在不可預測的川普政府，科恩是為數不多的穩定之手。他的離職可能使最強貿易鷹派納瓦羅藉機上位，主導未來白宮貿易政策走向的機會。（更多分析，詳見《白宮最後一個「全球主義者」離開了，川普的貿易戰再無阻力》）

『新聞來源／華爾街見聞』